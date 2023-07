Offerta Inter per Scamacca: il West Ham ha già risposto

Calciomercato Roma, incubo Inter e decisione presa per Scamacca: ecco gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante che Pinto dovrà consegnare a Mourinho quanto prima.

Sin dai giorni immediatamente successivi alla gara contro lo Spezia, in casa Roma si è diffusa consapevolezza relativamente all’esigenza di dover affrontare nel corso dell’estate una pluralità di questioni.

Tra queste, come noto, la ricerca di un equilibrio finanziario da ricercarsi nella commistione di entrate e uscite: gli addii concretizzati soprattutto nel mese di giugno non poco aiuto hanno conferito alle casse dei Friedkin, dalle quali Pinto e colleghi dovranno adesso attingere in modo ponderato e intelligente per la limatura definitiva della rosa.

La ricerca è da tempo orientata all’approdo di almeno un volto nuovo in attacco, considerato necessario sin dalla parentesi immediatamente successiva alla fine del campionato, chiuso non solo con la delusione di Budapest ma anche con l’infortunio di Abraham che ha avuto ripercussioni evidenti anche in termini di valutazioni di mercato da parte di dirigenza e proprietà.

Calciomercato Roma, offerta Inter per Scamacca: il West Ham sta per decidere

Il bomber ex Chelsea, reduce da un anno tutt’altro che brillante, figurava tra i papabili partenti per quest’estate, salvo poi imbattersi nella rottura del crociato che ha costretto Pinto e colleghi al cambiare una strada che sembrava poter portare all’addio di Tammy al fronte di una giusta offerta, ovviamente poi mai giunta alla luce di un rientro previsto almeno per la fine dell’anno corrente.

Ciò ha portato prontamente il club a valutare una serie di nomi che potessero permettere a Mourinho di contare su un coadiuvante a Belotti nel corso della prossima stagione, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate dal Gallo ex Torino nel suo primo anno giallorosso. In attesa di evoluzioni su un fronte Morata mai del tutto tramontato, in questi giorni a vivere una significativa impennata era stata la pista legata al nome di Gianluca Scamacca.

Fede e trascorso giallorosso, unitamente a dichiarazioni mielate per il club e Mourinho rappresentano fattori da non trascurare, così come però la volontà del West Ham di lasciarlo partire a condizioni considerate congrue e degne del valore dell’ex Sassuolo. A complicare ulteriormente lo scenario, poi, è stato in queste ore l’inserimento dell’Inter che, dopo la telenovela Frattesi, potrebbe adesso fiondarsi in modo serio e netto sul classe ’99.

Come riferisce Sky Sport, al momento, il West Ham pare intenzionato a rifiutare la prima offerta di circa 20 milioni di euro, in questo momento al vaglio di valutazioni da parte del club inglese. Resta vivo l’interesse e la Roma per un approdo in prestito con opzione di riscatto mentre gli Hammers, secondo la stessa fonte, intendono garantirsi un sostituto valido e pronto prima di dare il via libera definitivo per un ritorno in Italia. Da capire verso quale direzione.