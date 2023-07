Tra Morata e Scamacca spunta un nuovo bomber: via libera nerazzurro | ASRL

Tra Morata e Scamacca spunta un nuovo bomber per rinforzare l’attacco giallorosso privo dell’infortunato Abraham: via libera nerazzurro

A tre settimane esatte dall’inizio del campionato, José Mourinho non ha ancora potuto accogliere in giallorosso il sostituto di Tammy Abraham. Nonostante l’inglese si sia infortunato ai legamenti a inizio giugno, la casella dell’ex bomber del Chelsea non è ancora stata riempita.

I nomi seguiti con maggiore insistenza da Tiago Pinto e il suo staff restano Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, ma le ultime indiscrezioni su questi fronti non sembrano foriere di buone notizie. Se per lo spagnolo l’Atletico Madrid continua a chiedere 20,5 milioni di euro, sull’ex Sassuolo c’è da registrare un sorpasso deciso da parte dell’Inter.

Calciomercato Roma, tra Morata e Scamacca spunta Martial

Il club nerazzurro ha presentato al West Ham un’offerta da 20 milioni di euro più bonus. Una proposta che, nonostante un’intesa già raggiunta con il calciatore, pone la Roma in posizione di svantaggio agli occhi della società londinese. A proposito di Premier League, secondo quanto raccolto da Asromalive.it nei giorni scorsi alcuni intermediari hanno sondato il terreno con la dirigenza giallorossa per Anthony Martial. L’attaccante francese ha recuperato da un infortunio muscolare ma anche ieri non è andato nemmeno in panchina in Borussia Dortmund-Manchester United.

Come è noto, i ‘Red Devils’ stanno spingendo con forza per Rasmus Hojlund sulla base di 70 milioni di euro più bonus. L’eventuale arrivo della punta dell’Atalanta darebbe il definitivo via libera alla partenza di Martial che, tuttavia, ad oggi non viene considerato una priorità dalla Roma. In ogni caso, sarebbe una pista percorribile solamente con la formula del prestito e con una partecipazione importante dello United all’ingaggio del giocatore.