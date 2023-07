Calciomercato Roma, altro affare in Serie A: la firma è ufficiale

Nuova ufficialità in casa Roma: ecco tutti i dettagli in merito a questo trasferimento. Il cambio di maglia è cosa fatta, il calciatore si trasferisce nel nuovo club di Serie A a titolo temporaneo.

Si muove il mercato della Roma. Mourinho può esultare, ecco tutti i dettagli su questa trattativa che s’è conclusa in queste ore. La società ha diramato un comunicato ufficiale: sono state svelate anche le cifre.

C’è una novità sul calciomercato della Roma con il calciatore che ha ufficialmente lasciato la squadra giallorossa. La decisione è stata presa, una consolazione per Mourinho che aveva già fatto capire, la scorsa stagione, di non voler puntare sul ragazzo che ha totalizzato con la maglia della Roma ben 44 presenze. Per lui si aprono le porte di un’altra società di Serie A: la decisione è già stata presa. Rese note anche le cifre ufficiali riguardo questo trasferimento con il calciatore che ha già svolto le visite mediche di rito con il suo nuovo club.

Calciomercato Roma: ufficiale l’addio, c’è l’annuncio

Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha reso noto i dettagli in merito all’addio del difensore che saluta i giallorossi a titolo temporaneo. L’eventuale addio definitivo potrà avvenire solo la prossima stagione, nel caso in cui il club di Serie A decidesse di riscattarlo dalla Roma.

C’è l’addio dalla Roma del difensore Matias Vina: il calciatore resta in Italia, giocherà con la maglia del Sassuolo. L’operazione s’è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La scorsa stagione, durante il mercato invernale 2023, l’esterno sinistro uruguayano s’era trasferito in prestito, con la medesima formula, al Bournemouth. Adesso per lui si aprono le porte di una nuova squadra italiana. La Roma si augura che possa essere l’anno della svolta per la cessione al Sassuolo di Vina, un modo per liberarsi in maniera definitiva del classe 1997 che non rientra più nei piani del club giallorosso che ha deciso di puntare su altri giocatori e di mettere alla portare l’esterno difensivo che, all’occorrenza, poteva giocare anche come centrale, braccetto a sinistra. Secondo le ultime indiscrezioni, la formula dell’operazione che ha portato Vina al Sassuolo è un prestito gratuito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. E’ questa la cifra stabilita dalle parti, nel caso in cui il Sassuolo nel giugno 2024 decidesse di acquistare dalla Roma Vina che per il momento si trasferisce in prestito secco nel club di Dionisi.