Calciomercato Roma, bomber per Mourinho e annuncio ufficiale Morata: Simeone non ha dubbi, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante le questioni in grado di generare nobili attenzioni in una fase così delicata di mercato, fino a questo momento contraddistinta dalla ricerca di un equilibrio fondamentale in termini finanziari per poter migliorare lo scacchiere in modo sostenibile e nel pieno rispetto delle possibilità economiche del club.

Dopo gli addii del mese di giugno e gli approdi di chi, come Aouar e Ndicka, proverà a dare una mano dopo essersi legati al club da svincolati, Tiago Pinto si è fin qui mosso su plurimi scenari, andando in questo modo a ricercare i presupposti giusti che permettessero di migliorare la squadra senza dimenticare delle attuali possibilità economiche della società.

Se da un lato questo si è riflesso nella concretizzazione di affare importanti, funzionali e sostenibili, dall’altro la ponderazione dei rischi e le valutazioni finanziarie stanno adesso generando una lassità temporale che non poche ripercussioni potrebbe avere ai fini dell’apparecchiamento del prossimo campionato.

Calciomercato Roma, annuncio ‘ufficiale’ su Morata: Simeone non ha dubbi

La situazione Scamacca, non a caso, si sta rivelando emblema della singolarità del momento giallorosso, ad oggi contraddistinto da una veemente difficoltà nel provare ad accontentare gli aneliti di un Mourinho reclamante da tempo un volto nuovo a centrocampo e un attaccante che ben vada ad ovviare alla lunga assenza di Abraham.

In settimane piene di evoluzioni e novità, la coppia di nomi più caldi è quella di Morata e Scamacca, circa i quali però arrivano in queste ore notizie certamente non felicissime per la Roma. Come emerso già dalla prima serata di ieri, infatti, per l’ex Sassuolo si starebbe muovendo con una certa serietà l’Inter, intenzionata ad assecondare le pretese del West Ham.

Ben lungi dallo sblocco, invece, lo stallo della situazione Morata, circa la quale va evidenziato come sia arrivato in queste ore un importante annuncio da parte di Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha rilasciato, infatti, un’intervista ai microfoni di AS, durante la quale ha parlato anche del bomber ex Juventus. Sul suo futuro ha detto: “Morata per noi è fondamentale, spero continui con noi“