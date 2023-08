Calciomercato Roma, il rinnovo può aspettare: l’annuncio di Bove

Calciomercato Roma, dal ritiro in Portogallo ha parlato Edoardo Bove: dalla prossima stagione al rinnovo, ecco le parole del centrocampista

Edoardo Bove in pochissimo tempo ha saputo dimostrare non solo a Mouirinho, ma anche ai tifosi della Roma di poter essere utile alla causa romanista. Sin dal suo arrivo nella capitale José Mourinho ha voluto credere in lui, lanciandolo spesso a partita in corso per testarlo, nell’ultimo anno però la sua crescita è stata esponenziale, tanto che l’allenatore ha più volte deciso di schierarlo tra i titolari.

I tifosi della Roma non possono che esserne entusiasti, dopo tutto a Roma il fatto di avere in rosa calciatori romani e romanisti non è solo motivo d’orgoglio, ma ormai una vera e propria tradizione. Da sempre infatti la squadra capitolina può vantare tra le proprie fila calciatori nati e cresciuti nella città, il che sottolinea ancora di più l’attaccamento della gente per questa maglia.

Per Bove, superato un periodo di “inserimento”, potrebbe essere arrivato il momento del definitivo salto di qualità, nel frattempo intervistato dal ritiro in Portogallo ha voluto parlare della stagione a venire, della gara di Budapest e della situazione legata al suo rinnovo di contratto.

Calciomercato Roma, Bove non pensa al rinnovo: l’annuncio dal ritiro in Portogallo

La Roma si trova ora in Portogallo per cercare di preparare al meglio la prossima stagione nonostante le difficoltà riscontrate nell’organizzare il calciomercato in entrata. Non è arrivato ancora l’attaccante richiesto da Mourinho e dai tifosi, tuttavia non c’è più tempo per aspettare, e bisogna almeno per il momento adattarsi e trovare nuove idee con i giocatori presenti in rosa.

Uno dei più in vista nel ritiro è Edoardo Bove, che spera che la prossima stagione possa essere quella della sua consacrazione, nel frattempo il centrocampista di è raccontato nel corso di un’intervista in cui ha parlato sia del suo ruolo all’interno della squadra che di un possibile rinnovo che potrebbe arrivare a breve:

“Come ha detto il mister, e come credo sia normale, il percorso di un giovane passa per diverse tappe, ma la cosa più difficile è confermarsi e far vedere le proprie qualità volta dopo volta, non facendo sprazzi. La continuità è importante per un giocatore e il mio obiettivo è fare il mio lavoro, quello che mi chiede il mister, con continuità di rendimento e di prestazioni per aiutare il gruppo e me stesso”.

Alla fatidica domanda sul rinnovo Bove ha dimostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento a questi colori: “La volontà è quella di continuare insieme. Io sto bene qui. Piano, piano…”.