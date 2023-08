Calciomercato Roma, nuova offerta per Scamacca: doppia esclusione Inter

Calciomercato Roma, affondo Inter per Scamacca e doppia decisione già presa: interruzione dei dialoghi per il sì e il sorpasso a Mourinho.

In queste ultime ore le notizie principali di calciomercato stanno riguardando la posizione di Gianluca Scamacca, da tempo in grado di stimolare nobili e degne attenzioni nel corso di questa campagna acquisti ma da ieri sera finito concretamente al centro di una contesa Roma-Inter che parrebbe vedere adesso in netto vantaggio Marotta e colleghi rispetto a Tiago Pinto.

Come noto, l’Inter, da tempo alle prese con la ricerca di almeno un rinforzo in attacco dopo l’ingaggio di Thuram, la telenovela Lukaku e l’addio a Edin Dzeko, ha avanzato una concreta offerta al West Ham, rifiutata dal club inglese ma al contempo non così lontana da quelle che sono le attuali pretese degli Hammers. Il West Ham chiede circa 30 milioni di euro, raggiungibili secondo l’Inter tramite un’offerta composta da parte fissa più bonus, non così lungi da quella arrivata in Inghilterra nella prima serata di ieri.

Calciomercato Roma, Scamacca in pole position e nuova offerta Inter: decisione già presa

Lo scenario sarà certamente passibile a nuove evoluzioni e novità nel corso delle prossime ore. Il tempo stringe e l’entrata nel mese di agosto, oltre a catalizzare l’apertura della parentesi potenzialmente più calda e importante di mercato, sottintende anche l’avvicinarsi di un esordio stagionale che certamente costringe le società ad accelerare i tempi per l’apparecchiamento ai nuovi campionati.

Ne sanno certamente qualcosa anche gli stessi addetti ai lavori della Roma, in questo momento alle prese, dunque, con l’affrontare e valutare la giusta via di uscita per la questione centravanti. Sia Morata che Scamacca rappresentano i profili più caldi del momento, per i quali si registrano complicazioni diverse ma in ambedue i casi non poco ingerenti ai fini della felice riuscita delle trattative.

Per Scamacca, in particolar modo, l’Inter è intenzionata a formulare una nuova offerta quanto prima: è lui la prima scelta, come evidenziato dallo stop ai dialoghi con Balogun, considerato troppo costoso, così come Jonathan David, con il quale, come evidenzia Fabrizio Romano, l’Inter non ha mai avviato dei veri e propri dialoghi. Il cerchio si stringe e il tempo diminuisce: lo scenario Scamacca va verso un epilogo che, in modo quasi paradossale, potrebbe non ricondurlo verso il suo club del cuore.