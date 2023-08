Calciomercato Roma, stop improvviso: asta al ribasso

Calciomercato Roma, la trattativa subisce uno brusco stop improvviso dopo che è stata presentata un’offerta al ribasso

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che punta a consegnare all’allenatore una rosa completa e dal tasso tecnico migliore rispetto a quella dello scorso anno, che ha comunque i meriti di esser riuscita ad emozionare i tifosi come non accadeva da anni.

Tutto questo non è solo merito della finale di Europa League raggiunta, ma soprattutto dell’atteggiamento in campo degli uomini di Mourinho, che hanno sempre saputo dare più del 100% nel rettangolo di gioco.

La tenacia, unita allo spirito di abnegazione dimostrato da tutti gli effettivi della rosa ha saputo dare nuovo entusiasmo alla piazza giallorossa, come dimostra il record di sold-out allo stadio Olimpico. Sul mercato però le difficoltà sono tantissime, sia per le operazioni in entrata, con Scamacca che ormai sempre essere sempre più vicino all’Inter, che in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni infatti si registra una brusca frenata per un affare che ormai sembrava in chiusura, ma il club interessato gioca al ribasso e rischia di far saltare tutto.

Calciomercato Roma, brusco stop nella trattativa: asta al ribasso

Tiago Pinto ha dovuto fare i conti, oltre che con una situazione economica molto delicata che gli ha impedito di acquistare calciatori a titolo definitivo, anche con la travagliata situazione legata agli esuberi presenti nella rosa.

Nonostante sia riuscito a cedere Kluivert e Carles Perez infatti per diversi calciatori non si è riuscito a trovare una soluzione definitiva. Vina e Shomurodov ne sono l’esempio, partiti ancora una volta in prestito con il rischio di tornare tra un anno senza che la società abbia incassato nulla.

Ma non è l’unica preoccupazione della società, secondo le ultime indiscrezioni infatti ci sarebbero complicazioni anche nella trattativa che riporterebbe Gonzalo Villar in Spagna, al Granada. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb infatti l’offerta della società spagnola sarebbe addirittura scesa a 1,5 milioni di euro, decisamente troppo pochi per convincere la Roma.

I giallorossi si aspettano che il Granada alzi l’offerta, soprattutto dopo aver trattato così a lungo il calciatore, oltre ad avere già un accordo economico con gli agenti, con Villar che non vede l’ora di partire dopo l’ennesima bocciatura da parte di José Mourinho sarà necessario un nuovo incontro per cercare un accordo definitivo sul cartellino.