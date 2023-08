Mourinho abbraccia il nuovo bomber: la foto è un messaggio a Pinto

Calciomercato Roma, ‘vuoto’ Mourinho e attesa per il bomber: spunta la FOTO social pubblicata dal mister giallorosso.

Sono ore molto calde e importanti in casa Roma, alla luce dell’esigenza di consegnare al tecnico giallorosso almeno una coppia di volti nuovi che permetta di migliorare lo scacchiere nel minor tempo possibile. L’inizio del campionato dista poco più di due settimane e, al netto del lavoro in uscita nonché degli approdi funzionali ed economici degli ultimi due mesi, la squadra continua a mancare di alcuni elementi considerati dal tecnico fondamentali per poter ambire a grandi traguardi.

I limiti e le defezioni palesate nel corso della passata stagione sono certamente servite a capire quali siano i reparti sui quali lavorare maggiormente, restituendo consapevolezza nella necessità di intervenire, oltre che a centrocampo, in una zona offensiva reduce da non poche difficoltà e rimasta priva di Abraham dopo Roma-Spezia.

Il non brillantissimo primo anno romanista di Belotti, unitamente al forfait dell’ex Chelsea, ha sin da subito proiettato Pinto e colleghi alla ricerca di un elemento offensivo che ben corroborasse una zona attualmente vantante unicamente la qualità di Dybala e la seria dedizione di chi, come El Shaarawy e Belotti, non potrà comunque costituire il caposaldo unico del prossimo campionato.

Calciomercato Roma, Mourinho e il bomber che non c’è: spunta la FOTO social

In tale ottica, dunque, si leggano i tanti interessamenti nati nel corso di queste settimane per profili offensivi, finiti non a caso al centro di valutazioni e trattative ai piani alti di Trigoria. Qui, proprio mentre Mourinho spingeva per il soddisfacimento di quell’anelito a ottenere qualcosa in più rispetto allo scorso anno, proseguono da tempo valutazioni che consentano alla squadra di rinforzarsi senza rinunciare al mantra di sostenibilità e rispetto dei paletti economici.

Ciò si è riflesso, dunque, in un atteggiamento forse fin troppo ponderato e che, al netto dell’intesa con Scamacca e dell’ammiccamento di Morata ad un ritorno in Serie A, impedisce di parlare concretamente di un rinforzo in attacco vicino alla firma. Sull’ex Sassuolo si è fiondata con veemenza l’Inter mentre la strada per lo spagnolo resta in una posizione di ripida ma non utopistica salita, da percorrere, se si vorrà, nel minor tempo possibile.

Intanto, è ormai terminato il lavoro di Mourinho e adepti in Algarve, divenuta per il terzo anno di fila sede del ritiro giallorosso. Il mister ha pubblicato in questi minuti una fotografia di ‘saluto’ alla sua terra: ciò che colpisce dello scatto, però, è la particolare posizione del José, che quasi parrebbe abbracciare il vuoto. Da capire se si tratti dell’ennesimo segnale mandato alla società o ai tifosi, sottintendendo questa volta l’assenza di un attaccante e, dunque, il momentaneo vuoto presente in una delle zone che maggiormente necessita di rinforzi prossimamente.

FOTO —> https://bit.ly/3KoWE6R