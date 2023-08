Mourinho cede alla tentazione: firma UFFICIALE in Arabia Saudita

Nuova rivelazione su José Mourinho che è nuovamente accostato all’Arabia Saudita. Questa volta l’affare va in porto, ecco tutti i dettagli.

Dopo la delusione per la finale di Europa League persa ai calci di rigore, Mourinho ha giurato amore alla Roma. La sconfitta ha fortificato il rapporto tra lo Special One e lo spogliatoio giallorosso anche se dalla società non sono arrivati dei segnali di fiducia. Fino a questo momento, infatti, il mercato non è stato in linea con le aspettative del tecnico che è ancora in attesa di un centrocampista e un nuovo attaccante. Intanto, c’è l’annuncio dall’Arabia Saudita: ecco cosa sta succedendo.

Mourinho si appresta a cominciare il suo terzo anno alla guida del club della Capitale. Le aspettative su di lui sono davvero alte anche se la società non sta regalando soddisfazioni in sede di campagna trasferimento. Ci sono ancora tante cose da fare e l’auspicio del portoghese è che tutto possa andare in porto prima dell’inizio della stagione. Intanto, arrivano nuove indiscrezioni in merito al futuro in Arabia Saudita di Mourinho. C’è una novità riguardo il destino dell’allenatore.

Roma, Mourinho sta andando in Arabia Saudita: ecco il suo nuovo ruolo

Svolta inattesa e quasi improvvisa, ecco l’annuncio riguardo l’approdo di Mourinho in Arabia Saudita: il tecnico è pronto a ricoprire questo nuovo ruolo inedito.

José Mourinho ha accettato la corte dell’Arabia Saudita. I tifosi della Roma possono stare tranquilli, secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’agenzia di stampa saudita (SPA), Mourinho sarà il nuovo membro della Mahd Sports Academy. Farà parte del consiglio d’amministrazione. Il tecnico è stato scelto direttamente dal principe Mohammed bin Salman che ha approvato il direttivo che sarà in carica per i prossimi tre anni. Un cda che avrà il compito di valorizzare e scoprire i nuovi talenti e la generazione dei futuri campioni. Alla base di questo progetto c’è la volontà di aiutare il movimento calcistico dell’Arabia Saudita che è in forte crescita dopo l’arrivo di numerosi campioni come Benzema, Kante e Cristiano Ronaldo. Senza dimentica altri calciatori, come Verratti, Koulibaly, Milinkovic e Brozovic. Un progetto a lungo termine quella della Saudi Pro League che punta a competere con le principali leghe europee. Intanto, il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, ministro dello sport saudita, potrà contare anche sull’apporto di Mourinho che ricoprirà oltre al ruolo di allenatore della Roma anche quello di consulente.