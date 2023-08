Nuovo bomber per Mourinho, telefonata e accordo in Serie A

Calciomercato Roma, nuovo bomber e accordo in Serie A per il via libera: coinvolto anche Belotti, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tanti i nomi fino a questo momento accostati alla squadra giallorossa, alla luce delle diverse esigenze palesate dalla squadra nel corso della passata stagione e che, sin dalla fine del campionato, hanno indotto Mourinho ad avanzare precisa quanto calibrate richieste, nel pieno e consapevole rispetto delle condizioni economiche del club. Queste ultime hanno costretto Pinto e colleghi ad attenzionare con veemenza soprattutto i tanti nodi legati alle uscite, fondamentali nel corso del mese di giugno ai fini del FFP.

Terminati i primi trenta giorni successivi alla fine della stagione, in molti si attendevano un’impennata sul mercato da parte di Tiago e adepti, distintisi fino a questo momento per la capacità di fiondarsi su elementi pronti e affidabili, prelevati a condizioni pienamente coerenti con la necessità di non imbattersi in esborsi troppo importanti. Il blocco di alcune situazioni in uscita, unitamente alla mancata concretizzazione di addii che si pensava poter concludere in minor tempo hanno però generato difficoltà nell’affondo concreto per un attaccante, rappresentante ormai da circa un mese la vera e propria esigenza per squadra e, soprattutto, allenatore.

Calciomercato Roma, ‘accordo’ Bologna-Arnautovic per l’addio: giorni decisivi

I nomi fino a questo momento emersi sono numerosi e rispondono a tutta una serie di caratteristiche non sempre conciliabili. Dall’ultima idea Zapata alla suggestione Sanches, passando per nomi più ‘datati’ come quelli di Nzola o Arnautovic. A fare gola, almeno da inizio luglio, è però soprattutto stata la coppia Morata-Scamacca, alla luce delle caratteristiche ben gradite a Mourinho nonché delle potenziali condizioni di approdo.

Quest’ultime, in realtà, si sono rivelate essere fin qui non proprio alla portata della Roma, arenatasi da diverse settimane alla ricerca di una felice soluzione per consegnare a José almeno uno tra Gianluca e Alvaro. La netta posizione dell’Atletico, unitamente alla non meno veemente decisione del West Ham per Scamacca e il consequenziale inserimento dell’Inter, hanno reso queste due strade a dir poco complicate.

Immediata, dunque, la reazione emergenziale del club, rivoltosi dunque anche verso altri profili, tra cui il su citato austriaco del Bologna. Accostato alla Roma già lo scorso mese, per un suo approdo nella Capitale si è registrato quest’oggi un primo approccio, seguito da una telefonata tra Bologna e giallorossi. Stando a quanto appreso dalla redazione de LaRoma24, in particolar modo, i felsinei non intendono liberarsi a cuor leggero dell’ex Inter, con il quale hanno però una sorta di tacito accord.

Quest’ultimo prevede di accontentare il giocatore in caso di approcci da parte di top club, di suo gradimento ovviamente. Nuovi aggiornamenti e contatti sono previsti nei giorni successivi, durante i quali si capirà anche di capire quale possa essere il futuro di Belotti, il cui attuale status di ‘unica punta della Roma al momento’ non lo esclude affatto da possibili scenari di addio.