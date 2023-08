Scamacca e Morata, incubo Roma: Pinto ha un piano B

C’è un problema in casa Roma che è quello relativa al sostituto di Tammy Abraham. Belotti non convince Mourinho che ha chiesto a gran voce l’ingaggio di un nuovo attaccante. Ecco l’ultimo nome accostato al club: Tiago Pinto, dopo Scamacca e Morata, è pronto a chiudere per il piano B.

Calciomercato in fermento in casa Roma. La società è a lavoro per accontentare Mourinho che entro la fine del mercato attende un nuovo centrocampista ed una punta centrale.

Valutazioni in corso da parte di Tiago Pinto che sta lavorando per prendere un nuovo attaccante. Considerate le difficoltà della Roma per arrivare a Scamacca e Morata, il club giallorosso ha deciso di puntare su un obiettivo inedito: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Calciomercato Roma: svolta in attacco

Emergenza in attacco in casa Roma. Nonostante gli sforzi, le trattative per arrivare a Scamacca o Morata si sono arenate e mai decollate. Si trascinano da tempo le voci riguardo il nome del nuovo attaccante, che dovrà raccogliere l’eredità di Abraham, che starà fermo ai box per parecchio tempo. Il general manager Tiago Pinto è a lavoro per sbloccare qualche operazione e accontentare Mourinho che ha chiesto a gran voce l’innesto di un bomber. Nelle ultime ore è uscito fuori un profilo nuovo: si tratta di Vangelis Pavlidis dell’Az Alkmaar.

Ha catturato l’attenzione di club europei a seguito delle sue positive prestazioni nel campionato olandese. Tiago Pinto l’ha segnato sui proprio taccuino, il dirigente spera di chiudere e portare alla Roma Pavlidis dell’AZ Alkmaar. L’attaccante greco è uno di quei giocatori che interessa e non poco al general manager che sta lavorando per portare in giallorosso un nuovo attaccante. Le parti, al momento, non hanno ancora raggiunto un accordo ma nei prossimi giorni può arrivare la svolta. Ci sono dei problemi riguardo i negoziati ma gli agenti del ragazzo stanno portando avanti la trattativa per favorire l’arrivo alla Roma di Pavlidis. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’idea dei giallorossi è prendere un giocatore a costi contenuti e con un ingaggio modesto. Un profilo in linea con le ambizioni della società che non vuole disperdere soldi. Pavlidis alla Roma è un’idea da non scartare per Tiago Pinto che sta studiando con attenzione il dossier e spera di trovare al più presto una soluzione per favorire l’arrivo alla Roma di un nuovo attaccante.