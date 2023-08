Trattativa lampo e addio immediato: Pinto passa all’incasso

Calciomercato Roma, si sblocca definitivamente l’affare e ormai la trattativa è vicinissima alla chiusura: Pinto passa all’incasso

Pinto sta cercando di chiudere quante più operazioni possibili in uscita per liberare spazio salariale, ma sopratutto per avere maggiore liquidità per preparare l’assalto definitivo al centravanti. Negli ultimi giorni però l’Inter ha fatto passi in avanti per Scamacca, arrivando a presentare una prima offerta ufficiale per il trasferimento a titolo definitivo.

Circa 20 milioni di euro la prima proposta presentata a Londra, una cifra troppo bassa per convincere il West Ham, che però intanto sembra essere intenzionato ad aspettare la Roma, forte della volontà del calciatore di tornare in giallorosso.

Anche l’ipotesi neroazzurra non dispiace a Scamacca, che anzi gradirebbe la possibilità di poter giocare la Champions League il prossimo anno. La Roma quindi rischia di farsi soffiare da una rivale un giocatore inseguito per più di un mese, ma per il quale non c’è mai stata la liquidità per chiudere l’affare.

Ecco perché il gm portoghese sta cercando di chiudere quante più cessioni possibile, in modo tale da poter provare un affondo, un altro addio potrebbe essere vicino alla concretizzazione, con la Roma che ha scelto di tutelarsi inserendo nell’affare una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Roma, saluta anche Cassano:

Sono molti i nomi che hanno già salutato la capitale, tra i quali ci sono Justin Kluivert e Carles Perez, ceduti entrambi a titolo definitivo dopo esser stati girati in prestito per diverse stagioni. A breve dovrebbe chiudersi anche il passaggio di Villar al Granada, anche se gli spagnoli sembra stiano giocando a ribasso, presentando una seconda offerta di soli 1,5 milioni alla Roma per il centrocampista.

Filtra comunque ottimismo sulla possibilità di chiudere in tempi brevi, soprattutto dopo l’ennesima bocciatura di Mourinho, che non vede nello spagnolo un elemento utile per la rosa.

Dopo di loro, salutano anche Vina e Shomurodov, che partono in prestito rispettivamente al Sassuolo e al Cagliari, mentre Pinto potrebbe essere vicinissimo alla chiusura di un’altra cessione. Stiamo parlando di Claudio Cassano, giovane talento classe 2003 che viene ceduto definitivamente al Cittadella per circa 200mila euro, come riportato da Gianluca Di Marzio.

La Roma però dimostra di credere ancora nel ragazzo, garantendosi una percentuale sulla futura rivendita del 20%, che potrà dimostrare il suo valore nella serie cadetta, sperando un giorno di tornare in A.