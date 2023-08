Bomber di scorta bianconero: intesa Mourinho-Pinto

Bomber di scorta bianconero, intesa tra Mourinho e Pinto su quello che potrebbe diventare il nuovo attaccante della Roma la prossima stagione

Nonostante le richieste di Mourinho, Tiago Pinto non è ancora riuscito a chiudere ne per l’attaccante e nemmeno per il centrocampista, cosa che non è affatto piaciuta allo Special One. Il mister infatti contava sul fatto di poter avere la rosa al completo in vista della fine del ritiro in Portogallo, ma con così poco tempo a disposizione questa richiesta difficilmente verrà accontentata.

Il ritiro in Portogallo infatti si avvia oggi alla fine ed il tanto desiderato attaccante ancora non è arrivato, Mourinho nel frattempo ci ironizza su, con una foto apparsa sui social dove staff e squadra posano con un buco al centro (chiaro riferimento all’attaccante mancante?).

Nel frattempo la pista che porta a Scamacca si è raffreddata, con l’Inter che ha formulato una prima offerta al West Ham per il cartellino del calciatore, questo mette nei guai la Roma, che deve sbrigarsi a trovare una valida alternativa entro la fine della sessione di calciomercato, Pinto e Mourinho hanno un’idea, ma si dovranno aspettare gli ultimi giorni del mercato.

Bomber di scorta bianconero: intesa tra Mourinho e Pinto

Restano pochi giorni a disposizione di Tiago Pinto per consegnare all’allenatore una rosa non solo completa, ma con un tasso tecnico migliore rispetto a quella della passata stagione. Scamacca ormai si è allontanato definitivamente, con l’Inter che dovrebbe formulare una nuova proposta al West Ham che potrebbe essere decisiva ritorna di moda il nome di Alvaro Morata.

Per prelevare lo spagnolo dall’Atletico però sarà necessario prima vendere, con Ibanez e Karsdorp che sono i principali indiziati a lasciare Trigoria. Il primo piace a diversi club, che però non hanno ancora formulato un’offerta alla Roma, mentre sarà più difficile piazzare il secondo, che punta a rimanere in Europa.

Nel caso non si dovessero concretizzare queste cessioni Tiago Pinto e Mourinho sembrano essere già d’accordo sul da farsi, secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport infatti l’ultima idea in casa giallorossa sarebbe M’Bala NZola, attaccante che lo scorso anno si è distinto con la maglia dello Spezia, retrocesso poi a fine anno.

Nzola potrebbe rappresentare un’opportunità low cost, ed in più è un nome che piace anche a José Mourinho, tuttavia solo in caso in cui non si riuscisse ad arrivare a Morata, che resta il favorito per lo Special One.