Calciomercato Roma, prima offerta per Marcos Leonardo

Calciomercato Roma, recapitata al Santos la prima offerta per il trasferimento dell’attaccante classe 2003 Marco Leonardo

La Roma continua a lavorare per cercare di portare nella capitale un attaccante di spessore e capace di portare quei gol che lo scorso anno sono mancati. Inizialmente Pinto aveva individuato in Gianluca Scamacca il centravanti giusto per Mourinho, ma le richieste del West Ham hanno bloccato la società giallorossa che, a causa della delicata situazione economica in cui riversa il club non si poteva permettere di spendere una cifra simile per l’ex Sassuolo.

Tramontata definitivamente l’ipotesi Scamacca, per il quale è forte l’interesse dell’Inter che ha anche presentato una prima offerta agli Hammers per prelevarlo a titolo definitivo, torna di moda il nome di Alvaro Morata, ma anche per lo spagnolo ci sono da superare difficoltà non indifferenti.

Nel complesso potrebbe essere un’operazione meno dispendiosa rispetto all’ex centravanti del Sassuolo, però Morata ha ben 7 anni in più di Scamacca, e per un calciatore di 30 anni non stiamo parlando di cifre basse. Nelle ultime ore prende dunque piede l’ipotesi Marcos Leonardo, attaccante del 2003 del Santos, per il quale la Roma ha anche già presentato un’offerta alla società brasiliana.

Calciomercato Roma, ecco la prima offerta per Marcos Leonardo

Secondo le notizie riportate dal Corriere Dello Sport in mattinata la Roma starebbe sondando il mercato sudamericano, dove dovrebbe essere più semplice riuscire a trovare il calciatore giusto alle condizioni dettate dal club. I giallorossi vorrebbero chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto, che a determinate condizioni può diventare obbligo, ma in Europa intavolare una trattativa simile è decisamente più complicato.

Eco perché Pinto vuole sondare alcuni nomi in Sudamerica, tra i quali c’è anche quello di Marco Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos che ha realizzato 40 gol in 140 presenze tra i professionisti. Di ruolo punta, ma può giocare anche da seconda punta e, nonostante l’età, ha già una discreta esperienza con i “grandi”, grazie alle 140 presenze accumulate con il Santos.

Roma enviou uma proposta oficial pelo atacante Marcos Leonardo para o Santos: 8 milhões de euros, com a primeira parcela só em dezembro. O Santos não vai aceitar.https://t.co/luLEyg4vep — Bruno Giufrida (@bgiufrida) August 2, 2023

Secondo quanto riporta Bruno Giufrida la Roma avrebbe anche già presentato un’offerta alla società brasiliana per il ragazzo, ovvero 8 milioni di euro, con il primo dei pagamenti a dicembre. Il Santos ha prontamente rifiutato questa offerta, ma comunque filtra ottimismo sul fatto che i due club possano venirsi incontro.