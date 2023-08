Corsa contro il tempo e doppio rinforzo in attacco: il piano della Roma

Calciomercato Roma, uno non esclude l’altro: la ricerca dell’attaccante per Mourinho entra sempre più nel vivo.

Il periodo fin qui vissuto dalla Roma si è certamente distinto per un’intensità di non trascurabile importanza, alla luce delle tante questioni che Tiago Pinto e colleghi hanno fin qui dovuto affrontare, sia in entrata che in uscita. Chiosato il mese di giugno con il raggiungimento degli obiettivi finanziari, sono rimasti aperti diversi scenari relativamente agli addii, da affrontare adesso certamente non con poca attenzione ma con la consapevolezza che le priorità risultino adesso legato ad altre situazioni.

In particolar modo, la Roma monitora da tempo tante occasioni e vicende di mercato finalizzate alla consegna nelle mani di Mourinho di almeno un volto nuovo in attacco, necessario dopo l’infortunio di Abraham e la consapevolezza che il solo Belotti (soprattutto nella versione dello scorso anno) non potrà certamente bastare per affrontare nel migliore dei modi la terza stagione di Mourinho all’ombra del Colosseo.

Calciomercato Roma, non solo Marcos Leonardo: il punto sul centravanti da consegnare a Mourinho

Oltre alla situazione centrocampo, distintasi per il monitoraggio di plurimi nomi e per un’evoluzione che parrebbe ad oggi condurre al nome di Renato Sanches, sono soprattutto le valutazioni legate all’attacco che rappresentano in questa fase uno dei motivi di maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori.

I nomi fin qui emersi abbracciano una pluralità di profili, diversi per caratteristiche e anche per la tipologia di operazioni che il loro arrivo a Roma genererebbe. Da circa un mese, le piste più vive si sono ridotte ai nomi di Scamacca e Morata, per i quali però la Roma continua a registrare delle difficoltà che potrebbero portarla a rinunciare ad entrambi. Questo giustifica dunque anche l’atteggiamento di un Tiago Pinto, non a caso mossosi fin qui anche su varie alternative.

Tra queste figura anche Marcos Leonardo del Santos, al centro della ricostruzione di mercato a cura di Sky Sport, nella quale emerge chiaramente la volontà della Roma. Il club, stando a quanto detto, sta cercando di capire la strada da percorrere, con la consapevolezza che si debba cercare di arrivare ad un giocatore in prestito, circa il quale condurre poi eventuali valutazioni di riscatto dopo una prima esperienza a Roma.

Per Marcos Leonardo è una corsa contro il tempo, dal momento che il mercato brasiliano chiude a breve e il Santos dovrebbe cercare un sostituto, accontentandosi altrimenti di lasciarlo partire senza assicurarsi un alter ego. Le opportunità arriveranno e già i prossimi giorni o ore potrebbero regalare novità, con la consapevolezza che l’eventuale approdo del brasiliano non escluderebbe un altro attaccante, più pronto.