Emergenza in attacco per Mourinho, tripla insidia dalla Premier per la Roma

Calciomercato Roma, tripla sfida alla Premier League per accontentare finalmente Mourinho: nuovo ostacolo per il bomber.

Tanti i nomi accostati alla Roma anche nel corso di quest’estate, fin qui distintasi per una grande attenzione nei confronti delle uscite e certamente una non meno veemente ricerca per la concretizzazione di giuste operazioni in entrata, seppur nel pieno rispetto dei parametri Friedkin che non poca attesa e ponderazione stanno generando ai piani alti di Trigoria.

Qui si è ben consapevoli di dovere da un lato accontentare Mourinho e dall’altro di essere costretti a rientrare nei budget e nelle possibilità economiche di una società che ha fin qui dimostrato grande attenzione ai bilanci ma sciorinato altresì la capacità di poter arrivare a profili importanti senza necessariamente spendere troppo. Certo, va ricordato come la Roma non si sia tirata indietro in diverse occasioni in cui sia stata chiamata a sborsare quantità di denaro non esigue, come accaduto soprattutto nel corso della prima estate di coesistenza Pinto-Mourinho.

Calciomercato Roma, anche la Premier su Marcos Leonardo

Dopo i soli sette milioni spesi la scorsa estate, adesso, la Roma sta continuando a seguire una falsariga non così dissimile da quella del passato, fiondandosi sulle occasioni di mercato ritenute congrue. Questo è successo già tra giugno e luglio mentre il mese di agosto, che ci proietta anche verso l’inizio del nuovo campionato, lascia prevedere almeno un investimento, soprattutto alla luce delle esigenze relative all’attacco giallorosso.

I nomi fin qui monitorati sono numerosi e, soprattutto dopo le difficoltà generate dall’inserimento dell’Inter per Scamacca, Pinto e colleghi hanno prontamente iniziato a valutare alternative ritenute congrue. Tra queste si è segnalato il ritorno di fiamma di Marcos Leonardo, per il quale le difficoltà, tempistiche di mercato brasiliano a parte, potrebbero essere legate anche ad ingerenze dalla Premier.

Stando a quanto sottolineato da Lance, infatti, il Nottingham Forest e altri due club di Premier sarebbero sulle sue tracce.