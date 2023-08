Farense-Roma 2-4, in gol anche Belotti: tabellino e video highlights

Ferense-Roma 2-4, nell’ultima amichevole in Portogallo ancora a segno Belotti: Tabellino video e highlights del match

La Roma questa sera è scesa in campo in quella che è stata l’ultima amichevole estiva di questo ritiro precampionato in Portogallo. Gli uomini di Mourinho hanno già affrontato la Boreale, il Latina, Braga ed Estrela, collezionando una serie di ottimi risultati, escludendo il pareggio con il Braga, dove i giallorossi sono crollati sul finale rischiando anche il gol della sconfitta.

La prossima amichevole in programma per la Roma sarà contro il Tolosa, ma i lavori per il manto erboso dello stadio Municipal sono ancora in corso, e la gara del 6 agosto è dunque a rischio. Mourinho aspetta ancora il suo attaccante, per il quale sono stati fatti però passi in avanti, con il possibile acquisto di Marcos Leonardo, con il Santos che pare aver accettato l’offerta giallorossa.

Si parla di 15 milioni bonus compresi, ma c’è da trovare l’accordo sul pagamento della cifra pattuita, soprattutto a causa dei problemi di natura finanziaria del club capitolino. Nonostante l’assenza del centravanti la squadra si dimostra ancora una volta capace di una buona produzione offensiva, come dimostra l’ampio risultato, frutto anche di una grande giornata in termini realizzativi del Gallo Belotti.

Ferense-Roma 2-4: tabellino video e highlithts del match

Ferense-Roma è stata l’ultima gara del ritiro portoghese, i giallorossi sono scesi in campo con un 3-5-2 a propensione offensiva, come dimostra l’ampio risultato ottenuto. La difesa è sembrata il reparto più in difficoltà in queste ultime uscite, concedendo molto più del dovuto ad avversari sulla carta decisamente abordabili.

Tra i peggiori infatti spiccano Ndicka e Christensen, con quest’ultimo finito sul tabellino per un autogol sul risultato di 3-0 in favore della Roma.

Brillano invece gli attaccanti, con il Gallo Belotti in grande spolvero autore di una doppietta, confermando il buon momento in termini realizzativi dell’attaccante ex Torino. A segno anche il capitano Pellegrini e l’autogol di Silva che fissa il risultato sul 2-4. Per i video degli altri gol iscriviti al canale Telegram gratuito di ASROMALIVE.it

