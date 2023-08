Farense-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Farense-Roma, tutto sulla quinta amichevole che giocheranno i giallorossi: probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Continua il programma di allenamento della Roma, che oggi sarà impegnata nella sua quinta gara amichevole contro la Farense. Il primo test stagionale fu quello con la Boreale, partita che aveva preceduto anche la partenza per il ritiro in Portogallo, e a mettersi in mostra fu subito il solito Dybala, che ha illuminato il campo con le solite giocate da fuoriclasse.

Il risultato finale è stato di 4-0 per i giallorossi, che poi hanno affrontato il Latina nel secondo test che ha preceduto il ritiro. Anche in questo caso uno dei più in forma è apparso l’argentino ex Juvenuts, che ha anche trovato la via del gol nel 6-0 finale nel quale ha trovato gloria anche Andrea Belotti, grazie ad una doppietta.

Il fitto calendario degli uomini di Mourinho è proseguito poi con il test contro il Braga, partita finita 1-1 in cui la Roma ha dominato per gran parte della gara, salvo poi crollare nel finale e rischiare di subire oltre al gol del pareggio anche quello della sconfitta, risultato finale 1-1. L’ultima in ordine cronologico è stata la vittoria per 4-0 contro l’Estrela, in cui l’ha fatta da padrone il solito Dybala, autore di una doppietta, oggi però la Roma scenderà di nuovo in campo contro la Farense, ecco tutte le info al riguardo.

Farense Roma: formazioni orario e dove vederla in tv

LA Roma lascerà presto Albufeira, luogo scelto da Mourinho come ritiro per preparare la prossima stagione, dopo una serie di amichevoli, di cui l’ultima stasera. Il mister pare abbia già in mente la formazione da schierare, con un insolito 3-5-2 con diverse novità per quanto riguarda i calciatori in mezzo al campo:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho

Questi gli undici che dovrebbero scendere questa sera in campo contro la Farense, partita che si disputerà alle 20:45 (ora italiana) all’Estadio Municipal de Albufeira, ma ci si aspettano diversi cambi a gara in corso per dare modo a tutti di mettere minuti nelle gambe in vista dell’imminente ripresa del campionato e la partita, a differenza dei test precedenti che erano stati trasmessi su Dazn, sarà visibile su Sky.