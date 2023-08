Marcos Leonardo, svolta immediata: il Santos ha detto sì alla Roma

Marcos Leonardo, svolta nell’affare che dovrebbe portare il ragazzo brasiliano a Roma: il Santos ha accettato la proposta giallorossa

Marcos Leonardo potrebbe dunque essere diventato il principale obbiettivo per il calciomercato giallorosso. Il giovane talento brasiliano però non era il primo nome sulla lista di Tiago Pinto, che per settimane ha seguito l’evolversi della situazione legata a Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham.

Gli inglesi però lo pagarono circa 40 milioni appena lo scorso anno, ragion per cui una partenza in prestito che non comprendesse un obbligo di riscatto non ha mai convinto gli Hammers, che ora trattano con i rivali dell’Inter. I neroazzurri hanno presentato una proposta di circa 20 milioni che molto probabilmente non verrà accettata, ma ci sono le basi per l’Inter di alzare l’offerta e andare incontro alla società inglese.

La Roma si è vista costretta dunque a virare su altri obbiettivi, come ad esempio il brasiliano del Santos, ma circolano voci che Pinto potrebbe continuare a tenere d’occhio anche Alvaro Morata, sperando che qualcosa possa sbloccarsi magari negli ultimi giorni di calciomercato.

Nel frattempo però Tiago Pinto non se ne sta con le mani in mano e cerca di assicurarsi le prestazioni del giovane talento del Santos, per il quale è stata anche recapitata una prima offerta in Brasile.

Marcos Leonardo, svolta nella trattativa: il Santos accetta l’offerta della Roma

Archiviato definitivamente l’interesse per Gianluca Scamacca, che si appresta dunque a diventare un calciatore dell’Inter, Pinto ha avuto la necessità di dare un’accelerata alla ricerca dell’attaccante. La priorità adesso è la chiusura della trattativa con il Santos per Marcos Leonardo, con la Roma che ha già presentato un’offerta al club bianconero.

#Calciomercato | @OfficialASRoma, si tratta a oltranza per #MarcosLeonardo soprattutto riguardo alle modalità di pagamento. Il @SantosFC avrebbe dato l’ok all’offerta della Roma, la proposta si aggira intorno ai 10 milioni più oltre 5 milioni di bonus. Si lavora per venirsi… — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 2, 2023

Si parlava inizialmente di 8 milioni di euro rifiutati dal Santos, ma stando alle notizie dell’ultima ora qualcosa sembra essere cambiato. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Twitter, i giallorossi trattano a oltranza per Marcos Leonardo, in particolare riguardo le modalità di pagamento.

Il Santos ha dato l’ok alla proposta romanista, che si aggira sui 10 milioni di euro più 5 di bonus, si lavora dunque per venirsi incontro sulle modalità di pagamento in modo da trovare un compromesso tra le necessità della Roma e quelle del Santos, ma filtra ottimismo riguardo la chiusura in tempi brevi dell’affare.