Mourinho, tutto su Morata: la doppia partita di Tiago Pinto

Mourinho punta sullo spagnolo dell’Atletico Madrid per rinforzare l’attacco: ecco la strategia di Tiago Pinto per accontentare lo Special One

Sono ore importantissime e che potrebbero determinare la buona riuscita delle ultime operazioni in entrata per quanto riguarda il calciomercato dei giallorossi. Dopo l’interesse dell’Inter per Scamacca sembra ormai necessario per Tiago Pinto virare su altri calciatori, continuando ad osservare l’evolversi dell’affare tra i neroazzurri ed il West Ham, anche se dopo la prima offerta sembra ci siano i presupposti per poter chiudere.

La Roma non ha liquidità per investire, ragion per cui trovare un accordo con gli inglesi che non sia in prestito con diritto di riscatto è difficilissimo per Pinto. L’Inter invece a differenza dei giallorossi vuole prelevare l’ex Sassuolo direttamente acquistando il cartellino, soluzione più gradita agli Hammers che ora puntano a far alzare la cifra.

Scamacca ha più volte dimostrato di gradire il trasferimento nella capitale, ma potrebbe aver capito che l’affare rischia di saltare, e la possibilità di poter giocare la Champions lo ha convinto a sposare la causa interista. Mourinho però dal canto suo sa che questa squadra ha bisogno di un attaccante, ed avrebbe deciso di puntare tutto su Morata, per il quale la dirigenza sembrerebbe avere un piano ben preciso.

Mourinho fa all-in su Morata: la strategia di Pinto per accontentare lo Special One

Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport questi ultimi giorni di calciomercato non sono affatto semplici per Tiago Pinto, che a loro dire appare nervoso e cupo in volto. La pressione di Mourinho, che aveva chiesto una rosa completa in vista della fine del ritiro in Portogallo si fa sentire, come sente la pressione dei tifosi, esasperati dal mercato a costo zero programmato dalla società.

Purtroppo il momento a livello finanziario è quello che è, ed il gm portoghese è stato fin troppo bravo a muoversi sia in entrata che in uscita con le limitate risorse a disposizione e con i paletti imposti dalla Uefa, che lo hanno costretto a generare 30 milioni di plusvalenze senza però indebolire la rosa.

Ecco dunque che Morata torna ad essere una pista percorribile per la Roma, ma prima ci sarà bisogno di vendere. I principali indiziati per quanto riguarda la cessione sono Roger Ibanez e Rick Karsdorp, con il primo che ha ricevuto il gradimento di diverse squadre in Europa, tra cui Napoli e Tottenham, anche se a Trigoria non è mai arrivata nessuna offerta ufficiale.

È possibile dunque che tutto si possa risolvere negli ultimi giorni di mercato, ma sarà necessario che l’Atletico Madrid decida di abbassare le pretese per il calciatore, con la società spagnola che al momento continua a chiedere non meno di 20 milioni per il cartellino, a cui vanno aggiunti i 9 lordi per 4 anni di stipendio al calciatore.