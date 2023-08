Non solo Marcos Leonardo: nuova rotta in Sudamerica

Non solo Marco Leonardo, la Roma continua a sondare diverse opzioni sul mercato con un occhio di riguardo verso il Sudamerica

Il calciomercato in entrata della Roma ha subito una brusca frenata proprio nel momento più importante. L’acquisto di un centravanti aveva la priorità vista la situazione attaccanti a Trigoria, ed è proprio il ruolo in cui Pinto sembra essere in maggiore difficoltà.

Le piste più calde sembravano essere quelle che avrebbero portato ad Alvaro Morata o Gianluca Scamacca, ma per entrambi ci sono state complicazioni non indifferenti. Sullo spagnolo c’era da fare i conti con l’Atletico, che chiedeva il pagamento dell’intera clausola rescissoria, circa 20 milioni di euro, stesso discorso per l’ex attaccante del Sassuolo.

Per lasciarlo partire infatti il West Ham chiede circa 30 milioni di euro, ma soprattutto la società inglese sembrerebbe riluttante nel lasciarlo partire in prestito, a meno che non venga garantito l’obbligo di riscatto. A rendere tutto ancora più complicato ci ha pensato l’interesse dell’Inter, che ha anche recapitato una prima offerta ufficiale agli Hammers per sondare il terreno.

La Roma ha quindi la necessità di sondare altri nomi per l’attacco, uno è quello di Marcos Leonardo, ma attenzione, perché dal Sudamerica si possono aprire scenari importanti.

Non solo Marcos Leonardo: la Roma guarda in Sudamerica

La Roma potrebbe aver cambiato definitivamente i piani dopo quanto successo con Morata e Scamacca. La disponibilità economica è limitata, ma soprattutto i giallorossi preferirebbero operazioni in prestito con diritto di riscatto, che possa diventare obbligo a determinate condizioni, e potrebbe aver capito che in Europa sarà difficile chiudere affari a queste condizioni.

Ragion per cui Pinto potrebbe pensare di sondare il mercato sudamericano, come dimostra l’interesse per Marcos Leonardo del Santos, talento classe 2003 che ha realizzato 40 gol in 140 presenze con la squadra brasiliana. C’è l’ok del calciatore, che gradisce Roma come destinazione, ma resta da trattare con i bianconeri, che potrebbero fare uno sconto nel caso in cui la cifra pattuita venga pagata subito.

Secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport quella sudamericana potrebbe essere più di una suggestione per la Roma, che dopo aver mostrato interesse verso il talento del Santos è stata inondata di proposte da parte di agenti di molti calciatori sudamericani, in particolare argentini e uruguaiani, non è ancora chiaro quali profili siano stati offerti, ma Pinto potrebbe pensare di approfittarne nel caso fiutasse un possibile affare.