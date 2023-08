Addio Roma e offerta ufficiale: 25 milioni in Premier

Calciomercato Roma, offerta ufficiale dalla Premier League: 25 milioni per l’addio.

Sono ancora tante le questioni in grado di generare nobili attenzioni in casa Roma, laddove si è da tempo alle prese con una pluralità di aspetti e situazioni certamente non trascurabili e con le quali gli addetti ai lavori stanno da tempo facendo i conti per meglio apparecchiare quella che si appresta ad essere la terza stagione di Mourinho nella Capitale.

Dopo una parentesi caratterizzata da un’attenzione quasi unicamente legata alle uscite, il mese di luglio pareva potersi profilare come possibile periodo di svolta anche in termini di nuovi ingaggi. In realtà, fino a questo momento, l’operato di Pinto e colleghi è rimasto ancorato ai soli arrivi a costo zero, funzionali quanto intelligenti ma certamente non necessari per poter porre nelle mani del mister connazionale una squadra migliorata e pronta per affrontare il prossimo campionato.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Ibanez: offerta dalla Premier

Le esigenze di mercato, unitamente ad una situazione economica non felicissima, hanno visto il club ponderare con calma e attenzione le tante opportunità fin qui giunte e non ancora approfondite concretamente per plasmare lo scacchiere con quella coppia di nomi che da tempo i tifosi e lo stesso Mourinho si augura poter chiosare questa campagna acquisti.

Le vicende più calde continuano a interessare soprattutto il centrocampo e l’attacco, con il nome di Marcos Leonardo balzato in auge dopo l’inserimento dell’Inter per uno Scamacca che da tempo provava a manifestare la propria simpatia verso un eventuale ritorno nella Capitale. In attesa di aggiornamenti anche su questo fronte, va però ricordato come tante novità potrebbero continuare a riguardare anche le uscite.

In particolar modo, giunge in questi minuti da Fabrizio Romano la notizia circa l’avanzamento di un’offerta ufficiale per Roger Ibanez, finito sin dal primo momento nella lista dei papabili sacrificati di lusso per questa campagna acquisti. Il club di Premier avrebbe avanzato un’offerta ufficiale di 25 milioni di euro per il brasiliano, per il quale starebbe spingendo non poco al fine di arrivare all’intesa. Dialoghi pienamente in corso, seguiranno aggiornamenti.