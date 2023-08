Aldair presenta Marcos Leonardo: ricorda un grande bomber del passato

Aldair, l’ex capitano giallorosso presenta il nuovo acquisto Marcos Leonardo: ricorda un grande bomber del passato

Continua la tradizione dei talenti brasiliani nella Roma, già prima dell’acquisto di Marcos Leonardo infatti i giallorossi potevano contare grandi nomi provenienti appunto dal Sudamerica, tra cui Emerson, Cafu, Falcao e appunto Aldair.

Marcos Leaonardo è solo l’ultimo dunque di una serie di talenti approdati a Roma con belle prospettive, nella speranza che possa emulare quanto di buono fatto dai suoi predecessori. L’attaccante del Santos non era la prima scelta di Tiago Pinto, che ha deciso di ripiegare su di lui dopo il sorpasso dell’Inter nell’affare Scamacca.

I neroazzurri hanno presentato una prima offerta da circa 20 milioni, che non basta a convincere il West Ham, tuttavia però getta le basi per la buona riuscita della trattativa. Gli Hammers infatti avrebbero voluto cedere il calciatore solo a titolo definitivo, e non in prestito come invece voleva la Roma.

Abbandonata dunque la pista Scamacca, e viste le difficoltà nel trattare con l’Atletico per Morata, Pinto ha pensato di puntare tutto sul giovane talento brasiliano, che secondo il grande ex Aldair ricorda un grande bomber del passato, ecco chi.

Aldair incorona Marcos Leonardo: ricorda un grande bomber del passato

Non nasconde la sua fede giallorossa il grande ex Aldair, che non perde occasione quando può di dire la sua sulla sua squadra del cuore. 13 stagioni nella capitale, per poi diventare l’uomo da cui Francesco Totti ha ereditato la fascia da capitano, Pluto Aldair è entrato di diritto nella storia di questo club.

Con la Roma che acquista un nuovo talento brasiliano l’ex capitano ha deciso di dire la sua, facendo un paragone forse azzardato su Marcos Leonardo:

“Adoro il foot volley, ma penso anche al calcio. Non ho un ruolo ufficiale, ma capita che faccia qualche chiamata per indicare giovani bravi, che potrebbero essere utili alla “mia” squadra”.

«Lui ha un modo di giocare particolare, ma dentro l’area la sua grande capacità di finalizzazione mi fa venire in mente Careca. È il tipo di attaccante che piace a Mourinho, si muove tanto, è un giocatore che può essere molto importante per la Roma anche in prospettiva, anche perché ha margini di crescita enormi». Insomma decisamente un paragone importante quello fatto dall’ex capitano giallorosso, ed i tifosi non possono che augurarsi che abbia ragione.