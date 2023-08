Calciomercato Roma, addio più vicino: “Servono attaccanti esterni”

Calciomercato Roma, l’addio è sempre più vicino, sono ore caldissime per la trattativa, il mister ammette: “Servono attaccanti esterni”

Pare essersi finalmente sbloccato il calciomercato in entrata della Roma. Dopo esser stato superato nella corsa a Scamacca Tiago Pinto ha deciso di dare un’accelerata alle operazioni in entrata, come dimostrano le recenti notizie riguardanti la trattativa che porterebbe in giallorosso Marcos Leonardo.

Secondo Ginaluca Di Marzio la Roma avrebbe trovato l’accordo con il Santos sulle cifre per il trasferimento dell’attaccante brasiliano classe 2003, ma per ora non basta. Secondo diverse fonti ci sarebbero ancora alcuni nodi da sciogliere, come ad esempio la dilazione del pagamento, che dovrebbe essere di 10 milioni più circa 5 di bonus.

Tuttavia Pinto potrebbe pensare di non fermarsi qui, ritenendo il calciatore ancora acerbo, nonostante il talento non sia in discussione, il gm giallorosso potrebbe infatti intervenire negli ultimi giorni per cercare di portare anche Morata in Italia.

Non è da escludere la possibilità che uno degli obbiettivi diventi anche Marko Arnautovic, nome che da tempo piace alla dirigenza giallorossa. Probabilmente prima però sarà necessaria qualche cessione, nel frattempo è lo stesso allenatore che avverte la società: “Servono attaccanti esterni”

Calciomercato Roma, l’addio è vicino: “Servono attaccanti esterni”

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che cerca di accontentare le richieste di Mourinho riguardo l’acquisto di un centravanti. Tra i vari nomi sondati per l’attacco giallorosso c’è anche quello di Marko Arnautovic, per il quale il Bologna non sembra interessato ad intavolare una trattativa, soprattutto vista l’emergenza che riguarda il reparto offensivo.

Thiago Motta è intervenuto in prima persona per parlare del delicato momento della squadra, che a suo dire non è pronta per la stagione che comincerà a breve:”Ora come ora, per come siamo messi e con una squadra che va evidentemente completata, non possiamo competere con la Serie A. Serve investire”

Il mister dei rossoblu ha poi continuato palando di quello che si aspetta dal mercato: “La squadra è da completare al più presto. Servono due esterni d’attacco, lo vedono tutti. Orsolini é infortunato, già negli ultimi due-tre mesi del campionato ha dovuto lavorare per il suo problema. In questo momento non possiamo competere in serie A. Bisogna investire, manca qualità e lo vedono tutti”.

Questo potrebbe portare il club romagnolo ad intavolare una trattativa con i giallorossi per il norvegese Solbakken, con i due club che potrebbero intavolare uno scambio visto l’interesse della Roma per Arnautovic.