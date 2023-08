Calciomercato Roma, affare fatto in Liga: tutte le cifre

Calciomercato Roma, tutto fatto per l’affare in Liga: Pinto chiude l’ennesima trattativa iniziata nelle scorse settimane. Tutte le cifre.

Sono state settimane molto importanti in casa Roma, alla luce delle tante esigenze con le quali Tiago Pinto e colleghi hanno dovuto fare i conti fino a questo momento. Chiosato un mese di giugno contraddistinto da una grande attenzione nei confronti delle uscite, la seconda fase di mercato, iniziata teoricamente a luglio con il raggiungimento degli obiettivi imposti dal FFP, non ha permesso di registrare quello sblocco tanto atteso.

La consapevolezza di non poter contare sui ricchi introiti Champions per l’ennesima volta, unitamente alle limitazioni imposte al modus operandi dei Friedkin, hanno anche questa volta avuto un’ingerenza non trascurabile nelle scelte degli addetti ai lavori giallorossi, distintisi però già in passato per la capacità di trovare il giusto compromesso tra le possibilità economiche del club e la volontà di Mourinho di ricevere uno scacchiere plasmato e migliorato.

Anche questa volta, come testimoniato dagli approdi di Ndicka o Aouar, la rosa è risultata integrata da nuovi elementi, approdati a condizioni favorevoli ma certamente adesso non necessari per assicurare quell’upgrade tanto richiesto dallo Special One fino a questo momento.

Calciomercato Roma, Villar al Granada e futura rivendita: tutte le cifre dell’affare in Liga

Al netto di un inizio di campionato sempre più vicino, il calciomercato resta però ancora apertissimo e offre importanti opportunità per poter corroborare lo scacchiere in modo intelligente e funzionale. I nomi più caldi restano quelli di chi, come Renato Sanches o Morata, risultino i candidati principali al miglioramento di centrocampo e attacco.

In attesa, poi, di evoluzioni sulla pista Marcos Leonardo, riaccesasi dopo il netto inserimento dell’Inter per Scamacca, continua intanto il lavoro in uscita da parte della Roma. Anche dopo il mese di giugno, infatti, il club ha continuato a ricercare soluzioni ideali per chi fosse ancora presente nel libro paga dei Friedkin, senza vantare centralità da un punto di vista tecnico e progettuale.

Tra questi rientrava sicuramente anche Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo reduce dall’esperienza al Getafe e mai risultato importante in questi circa due anni di conduzione da parte di Mourinho. Per l’ex Elche si era manifestato nel corso delle scorse settimane l’interesse del Granada, divenuto sempre più concreto ma affievolitosi prima del turning point di questi ultimi giorni.

Come riferisce Sky Sport, l’affare è ormai cosa fatta: il giocatore passerà al Granada per una cifra di circa 1.5 milioni più il 30% della futura rivendita.