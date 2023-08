Calciomercato Roma, ceduto a titolo definitivo: resta in Italia

La Roma ha concluso un altro affare di calciomercato in questi giorni, con la squadra che sta mettendo a segno diverse operazioni

La Roma sta continuando a muoversi molto sul calciomercato con diverse operazioni in entrata e in uscita. Anche oggi è arrivata l’ufficialità di un’altra cessione a titolo definitivo con un calciatore che resta in Italia nella sua prossima avventura calcistica. Non si tratta della Prima Squadra, che in questi giorni sta aspettando gli ultimi innesti per poter completare la rosa in vista dell’inizio della prossima Serie A.

L’altra squadra molto attiva è la Primavera della Roma che in questi giorni ha concluso un gran numero di affari. In entrata ci sono stati diversi nomi, così come in uscita. La squadra giovanile giallorossa ha visto diversi componenti della rosa salutare a partire da quelli che erano stati accorpati con i “grandi” da parte di Mourinho. Tre di questi sono stati Benjamin Tahirovic, Filippo Missori e Cristian Volpato che hanno lasciato la società a giugno.

Il primo è approdato all’Ajax, mentre gli altri due sono partiti in direzione Sassuolo. Le tre cessioni hanno garantito un’entrata di circa 18 milioni, permettendo a Pinto di avvicinarsi alla cifra richiesta dalla Uefa per evitare la sanzione in vista del settlement agreement firmato da Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, cessione ufficiale: Cassano va al Cittadella

In questi giorni sono stati tanti altri i calciatori che hanno lasciato Trigoria, mentre altri sono arrivato come Julen Jon Guerrero. Il calciatore del Real Madrid è stato preso in prestito con diritto di riscatto dai giallorossi, che lo hanno preso per dare più qualità alla manovra.

Ora, come annuncia la società, Claudio Cassano ha salutato i suoi compagni e la squadra approdando al Cittadella. Il calciatore è stato ceduto al club amaranto che milita in Serie B. Il passaggio è a titolo definitivo e tramite un post sui social è arrivato il saluto della società che augura il meglio al calciatore, nato nel 2003 a Trani. Preso dalle giovanili del Bisceglie, il ventenne lascia definitivamente i giallorossi.