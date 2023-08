Calciomercato Roma, un gigante dalla Premier per Mou: il piano di Pinto

Calciomercato Roma, nuovo nome in Premier League per rinforzare l’attacco di Mourinho. Il piano di Tiago Pinto e gli ultimi aggiornamenti.

La questione centravanti sta rappresentando certamente una delle più caldi e importanti di questa fase di mercato giallorossa, assumendo una centralità che, fino a qualche tempo fa, in pochi si sarebbero aspettati di vedere. Una situazione simile era stata vissuta due anni fa, in seguito all’addio di Edin Dzeko e la consequenziale necessità del club giallorosso di assicurare a Mourinho un valido alter-ego al bosniaco, individuato poi in Abraham.

La scorsa estate, poi, la vera e propria telenovela riguardò ovviamente Dybala, unitamente alla posizione di un Belotti arrivato a Roma solamente a fine agosto, al termine di un mercato in cui l’ex Torino era divenuto nobile oggetto di contesa ma, al contempo, profilo convintissimo nello scegliere la Roma dopo le avances ricevute dal club e da Mourinho.

Al di là delle difficoltà vissute dal Gallo, in pochi si sarebbero aspettati di assistere dopo un solo anno ad una campagna acquisti in cui la questione centravanti divenisse nuovamente prioritaria, come invece accaduto a causa dell’infortunio di Abraham e le su citate difficoltà dii Belotti, certamente impossibilitanti nel convincere Mourinho a puntare unicamente su di lui per il prossimo campionato.

Calciomercato Roma, idea Weghorst per Mourinho: può arrivare in prestito

In tale ottica, dunque, vanno letti gli ultimi aggiornamenti relativi alla ricerca di un profilo che possa ben coadiuvare Mourinho nel migliorare la prolificità offensiva dello scacchiere. I nomi monitorati sono stati tanti e, nel corso di tutto il mese di luglio, si sono ridotti soprattutto alla coppia Morata-Scamacca, costituita da elementi certamente importanti ma al contempo non semplicissimi da ingaggiare.

Proprio mentre gli ammiccamenti di Scamacca parevano iniziare a incrociarsi con una maggiore apertura da parte del West Ham, l’inserimento dell’Inter ha complicato la pista relativa al ritorno dell’ex Sassuolo. Immediata, dunque, la virata del club su Marcos Leonardo, adesso tra i nomi più caldi di questi giorni di mercato ma certamente sottintendente anch’egli delle difficoltà per un approdo a Roma che avrebbe già lasciato intendere di non disdegnare affatto.

Come riferisce la redazione di TuttoMercatoWeb, intanto, la Roma continua a guardarsi intorno con cautela e avrebbe messo nel mirino Wout Weghorst, il gigante classe 1992 di proprietà del Burnley. L’olandese, alto quasi due metri, potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto da esercitare eventualmente nella prossima stagione