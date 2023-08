Morata, Mourinho l’ha fatto di nuovo: non è più un segreto

Morata resta la prima scelta per l’attacco giallorosso secondo Mourinho, che è uscito allo scoperto e lo ha fatto di nuovo

Dopo esser stati definitivamente superati dall’Inter per la corsa a Scamacca la Roma si vede costretta a correre ai ripari. Nelle ultime ore infatti i giallorossi hanno intavolato una trattativa con il Santos per Marcos Leonardo, talento brasiliano classe 2003 che ha già attirato su di se l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Manchester United.

I due club hanno trovato l’accordo economico sulla base di circa 15 milioni di euro, tuttavia il calciatore ancora non è arrivato nella capitale, a causa di alcuni problemi riscontrati dalla Roma nel chiudere l’affare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, sebbene ci sia l’accordo tra le parti, per arrivare alla firma bisogna accordarsi sulle modalità di pagamento, in quanto i giallorossi vorrebbero cominciare a pagare il calciatore a gennaio, in modo tale da non far gravare la somma sul bilancio attuale.

Nonostante filtri ottimismo per la chiusura il ragazzo è troppo giovane perché gli venga affidata la titolarità immediata, ecco perché Mourinho non molla Alvaro Morata, lo Special One infatti lo ha fatto di nuovo e ormai non è più un segreto.

Morata, Mourinho ci ricasca: ormai non è più un segreto

Nonostante le tante difficoltà la Roma non molla Alvaro Morata, individuato dallo Special One come possibile attaccante titolare della prossima stagione. La trattativa resta complicata, soprattutto viste le elevate richieste dell’Atletico, che continua ad insistere sul pagamento della clausola da 20 milioni di euro.

I Friedkin al momento non hanno ancora dato l’ok per un’operazione che costerebbe circa 50 milioni di euro in 4 anni tra cartellino ed ingaggio, ma il tecnico portoghese resta fiducioso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti il portoghese avrebbe di nuovo chiamato l’attaccante spagnolo per proseguire nella sua opera di convincimento.

Mourinho avrebbe chiesto a Morata di aspettare la Roma e di non prendere accordi con altre squadre, con la speranza che gli ultimi giorni di mercato possano far fare un passo indietro all’Atletico e di venire incontro alle richieste giallorosse.

Non è da escludere che si possa arrivare all’ex Juventus anche attraverso le cessioni, con Ibanez e Karsdorp che sono i maggiori indiziati per un addio. Con il loro addio potrebbe esserci la liquidità per investire sullo spagnolo, ma il tempo per Tiago Pinto è sempre di meno.