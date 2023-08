Non solo Marcos Leonardo: un altro bomber per Mourinho

Non solo Marcos Leonardo per l’attacco di Mourinho, Tiago Pinto ha pronto un altro colpo per rinforzare l’attacco

La Roma continua a lavorare per cercare di portare nella capitale un attaccante di spessore e capace di portare quei gol che lo scorso anno sono mancati. Inizialmente Pinto aveva individuato in Gianluca Scamacca il centravanti giusto per Mourinho, ma le richieste del West Ham hanno bloccato la società giallorossa che, a causa della delicata situazione economica in cui riversa il club non si poteva permettere di spendere una cifra simile per l’ex Sassuolo.

L’Inter si è fatta sotto per Scamacca, arrivando a formulare una prima offerta per il trasferimento a titolo definitivo, soluzione gradita agli Hammers, che avendolo pagato appena lo scorso anno 40 milioni vorrebbero monetizzare il più possibile con la sua cessione.

La Roma dunque si è vista costretta a virare su altri obbiettivi, individuando in Marcos Leonardo il nome giusto per rinforzare l’attacco giallorosso, ma potrebbe non essere finita qui. Vista la giovane età si potrebbe pensare di intervenire ancora sul mercato per portare nella capitale un altro bomber.

Non solo Marcos Leonardo: in arrivo un altro attaccante per Mourinho

Nonostante abbia da poco chiuso per il giovane talento brasiliano Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta per sondare le migliori occasioni possibili sul mercato. Il gm portoghese non ha ancora ricevuto l’ok dai Friedkin per Morata, che dovrebbe costare al club circa 50 milioni complessivi in 4 anni, un’operazione considerata rischiosa, vista la delicata situazione economica della società giallorossa.

Nonostante questo si potrebbe provare comunque a cercare di ingaggiare un altro attaccante, ma la mancanza di liquidità rendere il tutto ancora più complicato.

Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport uno dei possibili nomi per l’attacco di Mourinho potrebbe essere M’Bala Nzola dallo Spezia, calciatore che piace molto al tecnico portoghese, ma che è finito in ottica West Ham, come sostituto del partente Scamacca.

Probabilmente però prima di acquistare si dovrà ancora vendere, ed i principali indiziati per lasciare la capitale sono Roger Ibanez e Rick Karsdorp, anche se per ora a Trigoria non sono arrivate offerte ufficiali. Le esigenze tattiche però potrebbero portare la società ad acquistare prima di vendere, e a quel punto si potrebbe cercare ancora in Inghilterra, Daka e Calvert Lewin su tutti, ma anche per loro sarà difficile una chiusura in prestito.