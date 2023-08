Roma, fumata bianca Marcos Leonardo: il Santos ha già preso il sostituto

Roma, arriva la fumata bianca per la chiusura della trattativa per Marcos Leonardo: Il Santos ha già preso il suo sostituto

Sono ore decisive per il passaggio di Marcos Leonardo alla Roma e di conseguenza cala definitivamente il sipario sull’affare Scamacca, che ormai è sempre più vicino all’Inter, dopo che i neroazzurri hanno formalizzato la prima offerta al West Ham di circa 20 milioni di euro.

La somma è ritenuta ancora troppo bassa dalla società inglese, che punta a far arrivare Marotta a circa 30 milioni bonus compresi. Le parti si dovranno dunque incontrare di nuovo, ma questo potrebbe essere finalmente quello decisivo per il ritorno dell’ex Sassuolo in Italia.

La Roma si è vista dunque costretta a virare su altri obbiettivi, tra i quali figura anche il talento brasiliano del Santos. Nella lista compare ancora il nome di Alvaro Morata, per il quale Pinto spera di potersi inserire negli ultimi giorni di mercato, ma prima sarà necessario ancora una volta vendere.

I principali indiziati sembrerebbero essere Roger Ibanez e Rick Karsdorp, anche se non sono ancora giunte a Trigoria offerte ufficiali, nel frattempo però si prevede una fumata bianca per Marcos Leonardo, il Santos infatti avrebbe tra le mani già il suo possibile sostituto.

Roma, arriva la fumata bianca per Marcos Leonardo: Il Santos lo ha già rimpiazzato

Dopo il muro del West Ham per Scamacca, e le iniziali difficoltà nel trattare con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata, Tiago Pinto si è visto costretto a sondare opzioni differenti, ma soprattutto che fossero sostenibili per le casse della società.

Ecco dunque che è tornato di moda il nome di Marcos Leonardo, talento brasiliano classe 2003 sul quale il gm portoghese aveva già fatto dei sondaggi esplorativi lo scorso gennaio. Nelle ultime ore si parla di un accordo tra la società brasiliana e i giallorossi per circa 15-17 milioni di euro bonus compresi, ma resta da sciogliere il nodo sui pagamenti di tale somma.

Tuttavia l’affare si farà e, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Santos avrebbe tra le mani già il possibile sostituto dell’attaccante brasiliano. I bianconeri nei giorni scorsi hanno chiuso per l’acquisto di Julio Furch, e numericamente il reparto avanzato dovrebbe essere così completo.

Questa è un’ottima notizia per la Roma, soprattutto perché potrebbe portare alla definitiva fumata bianca, e Tiago Pinto potrebbe così consegnare il tanto desiderato attaccante a Mourinho.