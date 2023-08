20 milioni e ‘addio’ Marcos Leonardo: il Chelsea rovina tutto

Calciomercato Roma, 20 milioni dalla Premier e incubo Mourinho per l’attacco: l’offerta complica ulteriormente i piani di Pinto e colleghi.

Questi ultimi si sono fin qui distinti per una veemente attenzione nei confronti del lavoro epurativo finalizzato al miglioramento delle finanze dei Friedkin e al rispetto dei paletti di un FFP che ha rappresentato il mantra principale nel corso del mese di giugno. A partire da luglio, come noto, i tifosi si attendevano poi una netta virata del calciomercato in entrata, alla luce delle tante defezioni palesate dalla squadra e cui Mourinho ha da tempo chiesto di ovviare.

Marcos Leonardo (Lapresse) – asromalive.itNelle precedenti settimane, in realtà, dirigenza e proprietà hanno cercato di approfondire i diversi discorsi relativi al futuro di chi, come Morata e Scamacca, fosse stato individuato come elemento ideale da consegnare allo Special One per poter lavorare con maggiore serenità e vedere la rosa migliorata rispetto alla passata stagione. Le piste per riportare in Serie A almeno uno tra Alvaro e Gianluca si sono però rivelate tortuose quanto insidiose e hanno in questi ultimi giorni convinto la Roma a virare su quel Marcos Leonardo già messo nel mirino a inizio anno ma il cui ingaggio risulta tutt’altro che semplice.

Calciomercato Roma, 20 milioni dalla Premier e nuovo ostacolo: le ultime su Marcos Leonardo

Come emerso dalle parole di Falcao nella giornata di ieri e, più in generale, dall’atteggiamento di un Santos che ha molto meno tempo a propria disposizione nel corso di questa parentesi estiva di mercato, i bianconeri del Sudamerica difficilmente acconsentiranno ad una cessione del verdeoro a condizioni non ritenute totalmente congrue rispetto alla propria visione.

Marcos Leonardo, come noto, ha manifestato interesse rispetto allo scenario giallorosso ma un suo futuro nella Capitale risulta adesso ulteriormente complicato per le ingerenze della Premier League. Come riferito da Globo, infatti, il Chelsea ha avanzato un’importante offerta al Santos per un altro attaccante, Deivid Washington, per il quale è giunta da Londra una proposta di circa 20 milioni di euro, bonus inclusi.

La proprietà è adesso in una fase di valutazione e vorrebbe incassare una cifra superiore e rasentante i 30 milioni di euro ma, come riferito dalle stesse penne brasiliane, l’affare potrebbe concludersi anche a cifre vicine a quelle attuali. In caso di addio a Washington il Santos alzerebbe certamente il prezzo di Marcos Leonardo, dal quale si separerebbe con ancora minore leggerezza rispetto a quella attuale