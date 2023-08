Addio Roma, adesso è UFFICIALE: il comunicato

Calciomercato Roma, adesso è anche ufficiale: arriva il comunicato che conferma l’operazione conclusa nel corso di queste ore.

Il mese di agosto ha prontamente catapultato il mondo giallorosso in una dimensione ricca di novità e contraddistinta dalla consapevolezza di dover agire in modo celere ai fini dell’apparecchiamento della prossima stagione, il cui inizio è ormai alle porte. Quanto fin qui compiuto da Pinto e colleghi ha certamente permesso alla squadra di vivere miglioramenti e cambiamenti di non trascurabile importanza, degnamente coniugati con la parallela e necessaria esigenza di centrare gli obiettivi finanziari del club dei Friedkin.

Il modus operandi di giugno è stato da questo punto di vista cruciale, gettando altresì le basi per apparecchiare un mercato in entrata che, al netto dei diversi approdi e funzionali di questi due mesi, non ha ancora permesso di aggiustare in modo definitivo lo scacchiere da consegnare a Mourinho per l’inizio del prossimo campionato, ormai distante solamente due settimane. I monitoraggi più concreti interessano al momento soprattutto la regione offensiva, per la quale sono nuovamente aumentate le quotazioni nel corso di questi ultimi giorni per Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, Villar al Granada: adesso è anche UFFICIALE

Il brasiliano scuola Santos, seguito e corteggiato già a inizio anno, è finito nei radar di Pinto e colleghi dopo l’inserimento dell’Inter nella trattativa per Scamacca, fino a qualche giorno fa, soprattutto per gli ammiccamenti rivolti alla Roma e a Mourinho, considerato come il rinforzo più papabile di questa parentesi finale di mercato.

Proprio mentre proseguono spediti dialoghi e ponderazioni su uno scenario inseritosi in modo netto nei tanti discorsi che stanno attualmente contraddistinguendo il mondo Roma per la ricerca di un rinforzo offensivo, ai piani alti di Trigoria non si è persa di vista la necessità di continuare a lavorare anche sugli addii. In particolar modo, è di questi minuti l’ufficialità della cessione di Gonzalo Villar al Granada, dopo l’intesa arrivata nella serata di ieri.

Questo il contenuto pubblicato dal club relativamente all’uscita definitiva dello spagnolo. “L’AS Roma comunica di aver ceduto al Granada a titolo definitivo, Gonzalo Villar. In giallorosso, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze. Tra il 2022 e il 2023, inoltre, ha vestito le maglie del Getafe e della Sampdoria. In bocca al lupo, Gonzalo!”.