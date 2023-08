Addio ufficiale al Santos e doppio annuncio: l’ultim’ora bomba si abbatte sul club in pieni dialoghi con la Roma per Marcos Leonardo.

Il nome del centravanti brasiliano ha iniziato a stimolare e suscitare sempre di più le attenzioni degli addetti ai lavori giallorossi, da circa un mese sulle tracce di almeno un volto nuovo da consegnare a Mourinho per l’attacco, alla luce delle difficoltà vissute da Belotti e l’ancora troppo lungo forfait di Tammy Abraham. Per ovviare alla duplice difficoltà relativa alla zona offensiva, Tiago Pinto e colleghi avevano monitorato nelle precedenti settimane numerosi nomi, ridottisi poi soprattutto alla coppia Morata-Scamacca.

Per motivi diversi, però, le due vecchie conoscenze della Serie A rappresentavano sia dei profili graditi a Mourinho che dei giocatori di non semplicissimo ingaggio, alla luce delle pretese rispettivamente di Atletico Madrid e West Ham. L’ingerenza dell’Inter degli scorsi giorni, cui ha fatto seguito quella dell’Atalanta nelle ultime ore, aveva portato la Roma a riapprofondire i discorsi per il gioiellino verdeoro, circa il quale sono arrivati in queste ore aggiornamenti a dir poco importanti.

Ultim’ora UFFICIALE Santos, Falcao si è dimesso

La posizione del Santos resta quella di un club ben consapevole delle qualità di un proprio giocatore, dal quale i bianconeri sono disposti a separarsi solo previo il rispetto di condizioni ritenute congrue e adeguate. In data odierna, poi, l’interesse del Chelsea per Washington ha messo ancor di più in salita la trattativa per i giallorossi, sulla quale potrebbe adesso gravare ulteriormente un altro importante fattore.

In casa Santos si è abbattuto infatti un vero e proprio terremoto mediatico, confermato sia dal club che dalla principale parte interessata, Paulo Roberto Falcao. Il dirigente ed ex storico numero 5 giallorosso si è infatti dimesso dal proprio incarico, come riferito in una nota da lui stesso pubblicata sui social e che ha prontamente trovato conferma nell’annuncio della società brasiliana, recitante come segue.

“Il Santos Futebol Clube annuncia la partenza del professionista Paulo Roberto Falcão, che ha ricoperto la carica di coordinatore sportivo dal 15 novembre 2022“.