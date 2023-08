Calciomercato Roma, cessione Ibanez: interviene l’agente

Quale futuro alla Roma per Roger Ibanez? Si alimentano le voci sul destino del centrale brasiliano, finito nelle ultime ore nel mirino del Nottingham Forest. Ecco l’annuncio dell’agente che ha fatto il punto della situazione in merito a questa proposta di calciomercato.

C’è attesa, in casa Roma, per quanto riguarda il mercato in entrata. Il general manager Tiago Pinto è a lavoro per sbloccare alcune trattative, sia in entrata che in uscita. I nomi che circolano sono sempre gli stessi. Da Morata a Marcos Leonardo passando per Arnautovic e Scamacca, fino al centrocampo dove in pole c’è sempre Renato Sanches del Psg che può arrivare in prestito dai francesi. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo anche per quanto riguarda le cessioni. La notizia relativa all’offerta da 25 milioni di euro per Ibanez aveva spiazzato i tifosi giallorossi. Il difensore brasiliano era uno di quelli considerati cedibili dalla società. C’è una novità rivelata direttamente dall’agente.

Ecco le ultimissime in merito a questo affare di mercato con la cessione di Ibanez al Nottingham Forest. A chiarire tutto è l’agente dell’ex Atalanta. Una situazione da monitorare e che interessa e non poco alla Roma visto che con la vendita del difensore ha la possibilità di sbloccare altri colpi in entrata. Non è un mistero che, dopo l’arrivo di Ndicka, il calciatore non è considerato incedibile dallo staff tecnico dei giallorossi: davanti ad una buona proposta può partire.

Calciomercato Roma: l’annuncio dell’agente di Ibanez

Al centro delle voci di calciomercato, ecco la verità dell’agente in merito al futuro a Roma di Roger Ibanez. Lodovico Spinosi, nel corso di un’intervista a TAG24, ha fatto il punto della situazione in merito a questa proposta del Nottingham Forest di 25 milioni di euro.

A TAG24, l’agente di Ibanez ha smentito la proposta del Nottingham: “Posso dire che non c’è stata nessuna offerta ufficiale da parte di alcun club inglese. Sono solo chiacchiere. Ci sono solo delle voci a cui non è seguita la trattativa. Non sono cose concrete. Roger alla Roma sta bene, vuole restare in giallorosso. E’ stimato dai compagni e dall’allenatore. Ama la città e la tifoseria, vuole proseguire la sua esperienza nella Capitale. Si allena al massimo e da tutto per la squadra, ovviamente qualora arrivasse una proposta importante sarà valutata insieme alla società”.