Calciomercato Roma, ritorno gratis in Serie A: rinforzo immediato Mou

Calciomercato Roma, ritorno in Serie A e rinforzo ‘immediato’ per Mourinho: ecco gli ultimi aggiornamenti.

In questi ultimi giorni stiamo assistendo a importanti e numerose evoluzioni soprattutto sul fronte centravanti, alla luce della ricerca da parte di Tiago Pinto e colleghi di un elemento che possa ben corroborare le qualità dello scacchiere offensivo di Mourinho, apparso in termini di prolificità non poco in difficoltà nel corso della passata stagione.

Qualità e intelligenza di Dybala a parte, infatti, il terminale della rosa non è riuscito ad assicurare troppa freddezza sotto porta, soprattutto negli appuntamenti più importanti e nobili della stagione. Le occasioni di Abraham o Belotti negli spezzoni finali e centrali della finale di Budapest ne sono certamente un ricordo emblematico, in grado di riflettere degnamente il triste filo rosso di un campionato che ha visto sin da subito Belotti e Abraham distinguersi per un rendimento meno nobile rispetto alle aspettative iniziali.

La stagione non proprio felice del bomber ex Chelsea, in particolar modo, lasciava presumere un possibile addio a fine campionato, in grado altresì di garantire un buon incasso alle casse del club giallorosso, già allora consapevole di dover lavorare su plurimi aspetti per assecondare le richieste di Mourinho in vista di quello che si appresta ad essere, almeno per il contratto attuale, l’ultimo anno all’ombra del Colosseo.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista Sanchez per l’attacco

A cambiare le carte in tavola e corroborare le difficoltà del non già semplice lavoro di Pinto ci ha pensato però il lungo e grave forfait dello stesso Abraham, fermo ai box infermieristici dopo l’intervento chirurgico al ginocchio cui l’ex Chelsea è stato sottoposto per l’infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato.

Ciò ha generato certamente uno scossone importante in casa Roma, laddove si è prontamente appreso delle difficoltà che si sarebbero incontrate nel provare a cedere il numero 9 e, soprattutto, dell’importanza di regalare a Mourinho almeno un volto nuovo in attacco. I profili monitorati rispondono ad una pluralità di caratteristiche ed età tutt’altro che analoghe, come emerso dalla grande attenzione rivolta in queste settimane a giocatori come Morata e Scamacca.

Le difficoltà incontrate per arrivare ad uno dei due ha spinto i giallorossi ad approfondire nuovamente la pista Marcos Leonardo, ad oggi ancora vivissima ma ben lungi da un lieto fine tanto atteso e sperato nella Capitale. Al netto del gioco delle parti rappresentato dalle dichiarazioni di Falcao, la Roma continua a cercare spiragli per consegnare il brasiliano a Mourinho ma, stando a quanto riferito da Sportmediaset, non perde di vista Alexis Sanchez.

Il cileno ex Inter, adesso svincolato e rappresentante un usato più che saggio e sicuro, avrebbe visto aumentare le proprie quotazioni in casa Roma, laddove all’esigenza di trovare un nuovo rinforzo in attacco si accompagna anche la consapevolezza di non avere più troppo tempo a disposizione.