Lusinga Mourinho e rinforzo in Serie A: weekend decisivo

Calciomercato Roma, lusinga Mourinho e possibile svolta in queste ore: le cifre per il rinforzo in Serie A, gli ultimi aggiornamenti.

La questione centravanti sta certamente infiammando l’attuale parentesi di mercato della Roma, contraddistinta in questi primi due mesi soprattutto da una forte attenzione nei confronti delle uscite ma certamente non miope rispetto alla consapevolezza di dover consegnare a Mourinho almeno un volto nuovo in attacco. Ciò soprattutto alla luce dell’infortunio di Abraham e delle difficoltà incontrate da Belotti nel corso della passata stagione, in nome delle quali iniziare il campionato con il solo Gallo potrebbe risultare quantomeno rischioso.

Proprio mentre proseguono le attenzioni e le ponderazioni per un lavoro in uscita degnamente ma solo parzialmente chiosato dal club nel corso del mese di giugno, vanno avanti anche i tanti discorsi relativi alle possibili trattative che consentano nel corso delle prossime settimane e dei prossimi giorni di arrivare ai giocatori attualmente individuati come ideali da un punto di vista tecnico-tattico, oltre che economico.

Calciomercato Roma, Arnautovic può tornare da Mourinho

Le difficoltà riscontrate per Scamacca e Morata, ad esempio, hanno portato la Roma a fiondarsi su Marcos Leonardo, il cui approdo nella Capotale risulta però comunque non semplice o immediato. Non a caso, dunque, proprio mentre proseguono i dialoghi con un Santos ben lungi dalla chiusura definitiva della trattativa, a differenza di quanto potesse essere emerso dalle parole di Falcao, ai piani alti di Trigoria continuano ad essere approfonditi i discorsi relativi alle papabili alternative.

Tra queste, si segnala da tempo la pista che porterebbe all’esperto Marko Arnautovic, in forza al Bologna e già profondo conoscitore del nostro campionato, oltre che di José Mourinho. Stando a quanto appreso da LaRoma24, infatti, la trattativa per l’austriaco procede spedita, al netto della poca volontà dei felsinei di separasri dal calciatore. Quest’ultimo si sarebbe però sentito lusingato dalle avances giallorosse e intende tornare da Mourinho.

Già nel weekend si potrebbe arrivare alla fumata bianca, con una proposta contrattuale di circa 3.5 milioni di euro all’anno.