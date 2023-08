Mancati pagamenti e possibile azione legale in Premier: attesa Pinto

Calciomercato Roma, pagamenti arretrati e debiti milionari: si rischia l’azione legale che può avere ingerenze anche in casa giallorossa.

Il momento attualmente vissuto da Tiago Pinto e colleghi può quantomeno definirsi intenso quanto importante, alla luce delle tante questioni con le quali gli addetti ai lavori stanno facendo i conti ai fini di un felice apparecchiamento a quella che si appresta ad essere l’ormai imminente e terza stagione di Mourinho nella Capitale. Uscite ed esigenze finanziarie a parte, la Roma ha fin qui dovuto cercare di ponderare importanti decisioni anche per la consegna al tecnico di volti nuovi, graditi a José ma al contempo coerenti con l’attuale situazione economica della società.

In tale ottica, dunque, si leggano e giustifichino le attese per gli affondi più impegnativi da un punto di visto economico e le consequenziali difficoltà fin qui incontrate nell’arrivare alla firma di chi, come Scamacca o Morata, rappresenti da tempo un obiettivo del club e dell’allenatore ma, al contempo, un profilo non semplicissimo da ingaggiare in termini di sostenibilità economica. Non a caso, dunque, sin dall’inizio del calciomercato è stata sottolineata l’importanza di quelle che sarebbero state le uscite e le cessioni a buon prezzo, circa le quali dalla serata di ieri sono arrivate novità di non poco conto.

Pagamenti arretrati e azione legale contro il Nottingham Forest: cosa succede con Ibanez?

In un periodo dominato soprattutto dall’attenzione per l’ormai vexata quaestio centravanti, bisogna evidenziare come le recenti attenzioni siano state rivolte anche alla posizione di Roger Ibanez, da tempo finito al centro di possibili intrecci di mercato che lo hanno posto come uno dei possibili elementi sacrificali di questa campagna acquisti.

A muovere concreti passi è stato in queste ore il Nottingham Forest, dal quale sarebbe arrivata un’offerta di circa 25 milioni di euro. Sul possibile futuro biancorosso dell’ex Atalanta potrebbe però gravare l’attuale posizione del club inglese, tutt’altro che felicissima a detta del Daily Mail.

Secondo la ricostruzione del noto e autorevole tabloid inglese, infatti, i giocatori che hanno lasciato il Nottingham quest’estate avrebbero dovuto ricevere dei bonus economici per la permanenza in Premier, entro fine luglio. Questi non sono stati ancora versati e ad aumentare la gravità della situazione sono state anche le posizioni di alcuni agenti, che potrebbero prossimamente decidere di agire verso il club tramite vie legali.

Se i debiti relativi alle commissioni sui trasferimenti non fossero saldati, potrebbero derivarne importanti conseguenze, il cui impatto potrebbe riguardare anche l’offerta di cui detto sopra per Roger Ibaenz.