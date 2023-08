Marcos Leonardo, cambia l’offerta della Roma: cosa chiede il Santos

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Roma: ci sono delle novità in merito all’affare Marcos Leonardo. Il brasiliano è balzato in cima alla lista degli obiettivi del club giallorosso che è pronto a puntare sul calciatore del Santos.

Calciomercato Roma: le ultime su Marcos Leonardo

Novità su Marcos Leonardo alla Roma: ci sono degli aggiornamenti importanti.

Secondo quanto appreso da Asromalive, c’è una call in corso anche in queste ore per Marcos Leonardo. La Roma ha alzato la parte fissa, ma la cifra complessiva resta la stessa ovvero sugli 11 milioni di euro. Bisogna risolvere solo la questione riguardo la percentuale sulla futura rivendita: il Santos chiedeva 20% ma la Roma ha offerto 10. Le parti sono a lavoro per trovare la quadra e favorire questo trasferimento con Marcos Leonardo che potrebbe arrivare in Serie A in una piazza importante come quella giallorossa che ha fame di vittoria. Mourinho è in attesa di nuovi aggiornamenti e intanto studia alternative su come sostituire al meglio Abraham, che tornerà solo nel 2024.