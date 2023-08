Offerta araba e doppio rinforzo dalla Serie A: vogliono anche Dybala

Calciomercato Roma, affondo dall’Arabia e finanziamento per il doppio colpo dalla Serie A: vogliono anche Dybala.

I dossier attualmente aperti in casa Roma saturano certamente una quasi mai vuota scrivania di Tiago Pinto e colleghi, da mesi alle prese con plurime valutazioni e ponderazioni circa le scelte da intraprendere per rinforzare nel migliore dei modi la squadra in vista del prossimo campionato.

L’upgrade da compiere rispetto alla trascorsa stagione, come noto, passerà però anche dalle decisioni in uscita, diverse delle quali hanno già condotto ad importanti allontanamenti e circa le quali non poche novità potrebbero giungere nel corso di queste battute centrali e fondamentali di mercato.

Proprio mentre prosegue imperterrita la ricerca del centravanti in casa Roma, infatti, non poche novità iniziano a interessare e riguardare anche gli addii con i quali il club potrebbe fare i conti prossimamente. Il piano resta quello di provare ad allontanare i diversi esuberi rimasti nella Capitale, costituenti un corpo fino a qualche settimana ben più ampio e che Pinto e colleghi intenderebbero ridurre ulteriormente in queste ultime settimane di mercato. La situazione Ibanez e gli interessi per l’ex Atalanta in Premier League lasciano intendere come però non siano da escludersi anche eventuali cessioni più nobili.

Calciomercato Roma, 35 milioni dall’Arabia e addio Atletico: Dybala e Amraabat nel mirino

Tra queste, in particolar modo, potrebbe figurare anche quella di Paulo Dybala, almeno secondo quanto riferito da El Gol Digital. La posizione del 21 giallorosso è in questo momento molto più solida rispetto a quanto lo fosse stata nel corso di questi mesi, grazie alla scadenza di una doppia clausola divenuta famosa quanto preoccupante ma adesso ormai defunta.

Dal 30 luglio, infatti, per arrivare all’ex Juventus non basterà più versare nelle casse della Roma una cifra di circa 20 milioni di euro. In realtà, nella stessa fase in cui sul futuro de La Joya gravava la clausola, c’era una certa tranquillità legata alle garanzie reciproche nate in questi mesi tra l’argentino, il club e la posizione dello stesso mister Mourinho. L’importanza del giocatore non ha però cancellato i potenziali interessamenti per un suo addio.

La suddetta fonte spagnola, in particolar modo, evidenzia come il numero 21 potrebbe approdare all’Atletico Madrid insieme ad Amraabat, in un’operazione che garantirebbe ai Colchoneros un doppio rinforzo dalla Serie A. Il finanziamento sarebbe garantito da Marcos Llorente, centrocampista importantissimo nello scacchiere di Simeone, per il quale sarebbero giunte avances dall’Arabia. I biancorossi lo valutano circa 35 milioni di euro e non sono attualmente disposti a lasciarlo partire di fronte all’attuale offerta di circa 23 milioni di euro.

Se il prezzo dovesse avvicinarsi alla valutazione ritenuta congrua, però, potrebbe sbloccarsi l’ennesimo passaggio di un nobile elemento europeo nella ricchissima terra araba, andando in questo caso a finanziare parte di una contromossa immediata calibrata, appunto, sugli arrivi di Dybala e Amraabat.