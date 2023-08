Offerta e addio Ibanez, la Roma ha deciso

Calciomercato Roma, addio e futuro in Premier League: le ultime sul prezzo, l’offerta e la volontà del giocatore.

I tanti discorsi legati alle entrate e alla necessità di migliorare lo scacchiere di Mourinho per la prossima stagione non hanno certamente interrotto il lavoro relativo ai possibili nuovi addii che potrebbero caratterizzare prossimamente il mercato della Roma. Dopo un mese di giugno guidato dalle esigenze del Fair Play Finanziario, nel corso di luglio Tiago Pinto è riuscito a consegnare al mister suo connazionale altri elementi funzionali ed economicamente convenienti, approfondendo altresì quegli scenari necessari per corroborare centrocampo e attacco.

Sono queste, infatti, le regioni necessitanti delle maggiori migliorie e modifiche per la prossima stagione, per le quali, da diverse settimane a questa parte, ai piani alti di Trigoria hanno circoscritto una rete di nomi ormai ben nota. Se per la mediana continua a stimolare Renato Sanches, ben più complicata ed eterogenea risulta la ricerca del nuovo attaccante da consegnare a Mourinho quanto prima. Il nome più caldo, dopo il raffreddamento della pista Scamacca, è divenuto in queste ore quello di Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, ancora nessuna offerta per Ibanez dal Nottingham Forest

Quello dell’attaccante del Santos non è però il solo nome caldissimo di queste ultime ore, durante le quali si stanno registrano importanti aggiornamenti circa il connazionale Roger Ibanez, finito al centro delle ultime discussioni di mercato, ovviamente in uscita. Proprio mentre si cerca di comprendere in che modo la Roma possa rinforzare la regione offensiva, infatti, il futuro dell’ex Atalanta è finito nuovamente al centro dell’attenzione.

Da tempo considerato tra i sacrificabili dello scacchiere, ha stimolato i forti interessi del Nottinhgham Forest, al quale la Roma chiede una cifra compresa tra 25 e i 30 milioni di euro. A fare chiarezza su tale scenario sono le notizie in possesso di Calciomercato.it, sulle cui colonne si evidenzia come solamente un’offerta certificata e dunque ufficiale potrebbe sbloccare la trattativa.

Ad oggi al forte interesse non ha fatto seguito un affondo concreto ma la Roma sembrerebbe attendersi un’offerta ufficiale già nelle prossime ore. Il Nottingham potrebbe certamente assecondare la pretesa giallorossa, accontentando altresì lo stesso giocatore con un contratto ricco e certamente superiore a quello attuale, basato su uno stipendio di circa 1.5 milioni di euro all’anno.