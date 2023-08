Roma, il nuovo bomber arriva in prestito: “Annuncio ufficiale a breve”

Calciomercato Roma, il nuovo bomber arriva in prestito: “Annuncio ufficiale nelle prossime ore”. Si tratta di un colpo parallelo a Marcos Leonardo.

Mentre la trattativa per l’ingaggio di Marcos Leonardo procede a ritmi serrati, la Roma è pronta a chiudere un altro colpo a sorpresa sempre in attacco. Secondo il giornalista Ronald Morgan infatti nelle prossime ore il club giallorosso renderà ufficiale un nuovo acquisto in prestito.

La lista degli attaccanti accostati alla Roma in questa calda estate di calciomercato è abbastanza lunga. I due nomi più gettonati sono stati a lungo quelli di Gianluca Scamacca del West Ham e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, a quanto pare il preferito dall’allenatore José Mourinho.

Il general manager Tiago Pinto ha provato a trattare con i rispettivi club di appartenenza, ma la Roma in questo momento non pare in grado di soddisfare le richieste economiche di Hammers e Colchoneros. E così spunta un nome a sorpresa: potrebbe arrivare in prestito, una soluzione che naturalmente farebbe molto comodo alla Roma.

Calciomercato Roma, ipotesi Wout Weghorst in prestito

Secondo il giornalista Ronald Morgan la Roma renderà ufficiale nelle prossime ore l’ingaggio di Wout Weghorst, attaccante olandese di proprietà del Burnley che ha giocato in prestito al Manchester United nella scorsa stagione.

Reso noto anche dal litigio con Leo Messi in Argentina-Olanda degli ultimi Mondiali di calcio con la frase “Que miras bobo?” diventata un tormentone, Weghorst è una classica punta centrale abile nel gioco aereo e con un buon senso del gol. Non un bomber infallibile sotto rete, ma sicuramente molto bravo a giocare di sponda e a fare salire la squadra. I suoi anni migliori li ha vissuti al Wolfsburg, segnando 70 gol in 144 partite e mettendo a segno 22 assist.

A 30 anni può ancora farsi valere nel calcio che conta, sebbene l’ultima esperienza al Manchester United non sia stata indimenticabile e in Premier League abbia segnato appena 2 gol su 37 partite.