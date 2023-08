Calciomercato Roma, offerta araba per l’addio: doppia trattativa

Calciomercato Roma, doppia trattativa in corso e offerta ufficiale dall’Arabia. Ecco cosa sta succedendo.

Sono tanti i nomi in grado di affascinare e tenere viva l’attenzione in casa Roma, alla luce della centralità e dell’importanza dell’attuale momento vissuto dai capitolini, consapevoli di essere ormai prossimi all’inizio della terza stagione con Mourinho in panchina e altrettanto consci di non poter vantare una rosa completa e qualitativa come quella anelata dal proprio mister sin dalla fine dello scorso campionato.

Il tempo a disposizione non è certamente terminato ma l’inizio fissato al 20 agosto e le defezioni ancora caratterizzanti la compagine lasciano intendere come ci sia bisogno di un’accelerazione che, al di là della situazione centrocampista, permetta alla Roma di poter consegnare a Mourinho almeno un altro giocatore per l’attacco. Non a caso, dunque, i nomi più caldi sono stati fino a qualche giorno fa quelli di Morata e Scamacca, rimpiazzati poi da un Marcos Leonardo che ha raggiunto la lizza della lista di Pinto dopo le difficoltà per i due ex Serie A.

Calciomercato Roma, approccio arabo per Ibanez e doppia trattativa: le ultime

Proprio mentre continuano le non semplici trattative di Pinto, condite da valutazioni e ponderazioni che non possono ignorare né il pensiero di Mourinho né tantomeno le esigenze e le possibilità del club, non si fermano le situazioni relative alle possibili cessioni che potrebbero giungere in questo rush finale di campagna acquisti.

Al netto degli allontanamenti degli esuberi, le ultime notizie hanno lasciato intendere come importanti novità potrebbero prossimamente riguardare anche chi, come Roger Ibanez, sia stato un elemento importante della rosa in questi anni. Il brasiliano, in realtà, era da tempo considerato tra i papabili sacrificabili della Roma, al fronte di una giusta offerta. Come annunciato da Sky Sport, dopo gli interessamenti del Nottingham Forest, però, sull’ex Atalanta sarebbero arrivate anche le ricche attenzioni dell’Arabia.

In particolar modo, l’Al Ahli si sarebbe detta interessata alle sue prestazioni e si attende adesso l’esito di dialoghi e trattative in corso ma ancora lungi dal raggiungimento di una decisione definitiva, alla quale si potrebbe arrivare dopo l’arrivo di un’offerta ufficiale prevista dopo questi primi approcci sauditi.