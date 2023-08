Calciomercato Roma, suggestione Mertens per l’attacco

Calciomercato Roma, un ex Napoli per Mourinho: gli ultimi aggiornamenti sulla questione attaccante in casa giallorossa.

La vexata quaestio capitolina pare in questa fase essersi ridotta soprattutto alla ricerca di almeno un volto nuovo da consegnare a Mourinho in vista della prossima stagione, per buona parte destinata ad essere contraddistinta dall’assenza di Abraham e fin troppo importante per poter essere affrontata con il solo affidamento sul Gallo Belotti, distintosi lo scorso anno per un impegno solitamente più che professionale ma al contempo anche per la singolare e triste chiusura del campionato con zero gol all’attivo.

Dati emblematici che non solo riflettono le asperità incontrate dalla Roma la passata stagione in termini di prolificità offensiva ma che evidenziano altresì la necessità di arrivare ad una giusta soluzione nel minor tempo possibile, in vista di un inizio fissato al 20 agosto, molto meno lontano di quanto ci si possa aspettare. La rosa di nomi fin qui analizzata è non poco corposa e ha registrato in queste ore una sorta di ritorno di fiamma.

Calciomercato Roma, ricerca di un attaccante per Mourinho: spunta Mertens

Abbiamo visto come nel corso del mese di luglio i nomi accostati alla Roma si siano ridotti soprattutto alla coppia Morata-Scamacca, in grado di stimolare gli interessi del club e dei tifosi, oltre che a godere del pieno benestare di Mourinho. Le difficoltà incontrate per arrivare all’ingaggio di almeno uno dei due hanno però portato i giallorossi ad avanzare nuove valutazioni e ponderazioni per non farsi trovare impreparati.

Il profilo più caldo resta sicuramente quello di Marcos Leonardo, ancora in auge attualmente in questa fase, anche dopo le dimissioni di un Falcao che negli scorsi giorni aveva evidenziato la fermezza della posizione del Santos rispetto ad un’eventuale partenza del proprio gioiellino. Come riferito dalla redazione di Rai Sport, però, in questa fase non semplicissima, caratterizzata dalle difficoltà suddette e da un tempo che continua a scorrere imperterrito verso l’inizio della nuova stagione, la Roma avrebbe iniziato a considerare anche quella che sarebbe una clamorosa idea.

Ci riferiamo al ritorno in Serie A di Dries Mertens, non nuovo agli accostamenti giallorossi e reduce da poco dall’entrata in quella che si appresta ad essere la sua seconda stagione al Galatsaray dopo essere divenuto uno dei personaggi più emblematici del recente passato del Napoli.