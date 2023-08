Marcos Leonardo alla Roma, trattativa in corso e addio ufficiale

Calciomercato Roma, addio ufficiale e trattativa in corso per accontentare Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’aspetto in grado di generare le maggiori attenzioni in questa fase risulta certamente quello legato alla ricerca di un rinforzo in attacco che assecondi gli aneliti di Mourinho e, soprattutto, permetta alla squadra di contare su un apporto ulteriore in attacco dopo le difficoltà di Belotti e il forfait di un Abraham reduce da una stagione tutt’altro che positiva in termini numerici e di prestazione.

Non a caso, dunque, i nomi più caldi di questo mercato hanno riguardato proprio la regione offensiva, individuata come quella necessitante di maggiori migliorie dopo gli ingaggi funzionali e abbordabili concretizzati tra giugno e luglio. La lista di profili, a partire dal mese di giugno, è stata alimentata da nomi più e meno importanti, a partire da Nzola e Dia, passando per un usato sicuro targato Arnautovic fino ad arrivare all’ammiccante Scamacca e il grato Morata.

Calciomercato Roma, valutazioni in corso per Marcos Leonardo

Le battute finali del mese di luglio, in particolar modo, hanno permesso di assistere alla salita in auge soprattutto dei due ex Serie A, graditissimi a Mourinho ma le cui posizioni rispetto ai club detentori del cartellino, unitamente alle indubbie qualità, hanno certamente complicato dialoghi e trattative.

Se il futuro di Morata pare attualmente destinarlo ad una permanenza all’Atletico, Scamacca sembrerebbe sempre più vicino ad un approdo in nerazzurro, verso però l’inattesa sponda bergamasca e non milanese. La Roma, intanto, ha studiato dal proprio canto le alternative e ha individuato in Marcos Leonardo un piano alternativo ideale ma di attualizzazione certamente non meno complicata. Questo alla luce delle pretese del Santos e una netta presa di posizione di Falcao, da ieri sera però al centro di uno scossone mediatico di non trascurabile importanza.

Lo storico ex numero 5 della Roma ha infatti presentato le dimissioni da coordinatore dell’area tecnica ma ciò non ha per ora cambiato l’attuale posizione dei giallorossi rispetto alla volontà di ingaggiare Marcos Leonardo. A fare il punto della situazione è Il Corriere dello Sport che ha evidenziato come l’offerta giunta dalla Roma al Santos è in questo momento in fase di valutazione: le attenzioni principali degli addetti ai lavori sudamericani in questa fase stanno riguardando soprattutto le modalità di pagamento.