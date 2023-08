Calciomercato Roma, nuova frenata: no al prestito

Calciomercato Roma, la trattativa subisce una nuova brusca frenata e l’affare ora rischia davvero di saltare: no alla cessione in prestito

Tiago Pinto si trova ora in un momento decisamente critico. Le trattative in entrata sono bloccate ormai da diverso tempo, l’ultimo acquisto in ordine cronologico infatti risulta quello di Christensen, che è arrivato in prestito dal Leeds, da li in poi tutto è rimasto bloccato.

Il gm portoghese ha seguito a lungo Gianluca Scamacca come rinforzo in attacco, monitorando la situazione nonostante l’offerta dell’Inter, senza però provare l’affondo decisivo per portarlo a Roma. La dirigenza era forte della volontà del calciatore, che ha accettato senza pensarci di tornare nella capitale, tuttavia il muro del West Ham ha impedito il suo ritorno a Trigoria.

Alla fine sull’ex Sassuolo l’interesse dell’Atalanta è stato decisivo, sono stati i bergamaschi infatti ad assicurarsi le prestazioni del centravanti italiano, strappandolo agli Hammers per circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Tiago Pinto ora conta di chiudere gli ultimi due affari, ovvero il centrocampista e la tanto agognata punta, tuttavia una delle trattative ha subito una brusca battuta d’arresto, che rischia di compromettere l’affare, ennesimo no alla richiesta di prestito.

Calciomercato Roma, trattativa di nuovo bloccata: no al prestito

Tiago Pinto si ritrova l 5 agosto senza ancora aver accontentato le richieste di Mourinho, che ad oggi ha ancora una rosa incompleta, ma soprattutto sprovvista di un centravanti, e con Belotti come unico attaccante di ruolo. Scamacca è un giocatore dell’Atalanta, che ha accontentato le richieste del West Ham pagando i famosi 30 milioni richiesti dalla società inglese.

Anche la pista che porta a Morata è ormai abbandonata, con lo spagnolo che ha pubblicamente declinato l’offerta dei giallorossi, ringraziando Mourinho per l’interesse, ma preferendo la permanenza all’Atletico Madrid. Ma non sono gli unici obbiettivi della società, che è ancora alla ricerca di un centrocampista con le qualità richieste dall’allenatore.

Uno dei nomi sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Renato Sanches dal Psg, ma anche in questo caso la trattativa resta complicata.

Secondo quanto riportato da Flavio Tassotti la società capitolina e quella transalpina stanno ancora trattando, tuttavia il calciatore preferirebbe partire a titolo definitivo e non in prestito, formula che la Roma al momento predilige. Tutto questo potrebbe rallentare l’affare, che comunque dovrebbe trovare un esito positivo entro la fine del mercato.