Marcos Leonardo alla Roma: nuovo indizio social

Marcos Leonardo alla Roma, nonostante lo stallo nella trattativa spunta l’indizio social che fa impazzire i tifosi giallorossi

Senza la qualificazione in Champions League ci si poteva aspettare un mercato “low-cost”, tuttavia una parte della tifoseria romanista comincia a muovere le prime critiche alla società, colpevole secondo loro di aver perso tempo e di non aver ancora completato la rosa.

Trattative lunghissime, e che non hanno mai visto la fumata bianca, Tiago Pinto ha purtroppo perso quasi un mese nel cercare di convincere il West Ham a lasciar partire Scamacca, ma alla fine hanno vinto gli inglesi, e l’ex Sassuolo è diventato così un nuovo calciatore dell’Atalanta.

I bergamaschi sono venuti incontro alle richieste degli Hammers, con un’offerta che dovrebbe superare i 30 milioni di euro più bonus, una cifra che purtroppo non era sostenibile per le casse romaniste.

Sfumata anche la possibilità di ingaggiare Morata, che sembrerebbe ormai improntato verso una permanenza a Madrid, con Simone Inzaghi che monitora la situazione sperando che la società possa venire incontro alle sue richieste e portare lo spagnolo a MIlano. L’ultimo nome sulla lista di Pinto è quello di Marcos Leonardo, per il quale sembrava si potesse chiudere in tempi brevi, ma la distanza tra la Roma ed il Santos pone la trattativa in un punto di stallo.

Marcos Leonardo alla Roma: l’indizio social fa impazzire i tifosi

Marcos Leonardo è dunque il nuovo obbiettivo di Tiago Pinto, che deve però cercare di fare in fretta nel chiudere l’affare, per non rischiare di arrivare al 20 di agosto, data di inizio della Serie A, senza aver fornito all’allenatore il tanto agognato centravanti.

Sono stati sondati diversi nomi oltre a quello del gioiellino brasiliano, tra cui anche quello di Marko Arnautovic, che però non convince i tifosi più scettici. L’affare sembrerebbe comunque destinato a non arrivare mai alla fumata bianca, questo Pinto lo sa e mette ancora più pressione al gm giallorosso.

In tempi moderni gli indizi sui social che si lasciano scappare i calciatori sono ormai all’ordine del giorno, e Marcos Leonardo non poteva essere da meno. Su Instagram infatti è apparso un indizio che lascia ben sperare per la chiusura della trattativa con il Santos, il calciatore infatti ha cominciato a seguire i giallorossi, dettaglio che dimostra la grande voglia di questo ragazzo di vestire i colori giallorossi, la palla adesso passa alle due società che dovranno cercare di trovare un accordo.