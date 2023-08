Nuovo bomber Roma: la doppietta di Pinto

Calciomercato Roma, attaccante dalla Ligue 1 per Mourinho: può partire subito. Gli ultimi aggiornamenti.

Continua la ricerca di un centravanti da consegnare a Mourinho in vista di una stagione distante, ad oggi, solamente due settimane. Circa due mesi dopo lo scacco di Budapest e il rigore decisivo di Dybala contro lo Spezia, i giallorossi sono riusciti fin qui a mantenere l’ossatura principale della squadra, preservando dal mercato i nomi più importanti ma al contempo restando vigili rispetto alle insidie che potrebbero giungere in questo rush finale di agosto.

Al di là della cessione sempre più vicina in Arabia di Ibanez, in queste ore ha generato molte discussioni e timori la posizione di Nemanja Matic, apparso vicino ad un’intesa con il Rennes ma finito al contempo al centro di un depotenziamento delle voci di mercato dopo l’intervento chiarificatore della Roma. Proprio mentre si cerca di comprendere quali possano essere le evoluzioni di tale scenario e le conseguenze legate anche al futuro di Ibanez, i giallorossi continuano a monitorare diverse situazioni per l’attacco.

Calciomercato Roma, idea Ekitiké per l’attacco: può partire subito

Su tale fronte, abbiamo assistito ad un mese certamente ricco di notizie nel corso di luglio, quando gli scenari più caldi riguardavano soprattutto la coppia Morata-Scamacca e i tentativi del club di arrivare ad almeno uno dei due. Se la pista per l’ex Juventus resta complicata, Gianluca ha alla fine deciso di sposare il progetto Atalanta, generando consequenzialmente la risposta della Roma, orientata adesso su altri obiettivi.

Il nome più caldo resta quello di Marcos Leonardo, per il quale da Trigoria trattano con il Santos in modo intenso quanto concreto da almeno diversi giorni a questa parte, senza però perdere di vista alternative ad una pista che si presenta affascinante quanto complicata. Tra i vari, il giornalista Rudy Galetti presenta anche quello di Hugo Ekitiké, attaccante in forza al PSG e attualmente nel mirino di diversi club europei.

La Roma si è limitata per ora ad una semplice richiesta di informazioni ma l’attuale posizione dell’ex Reims lascia intendere come possa lasciare Parigi già nel corso di questa estate, proprio come Renato Sanches, ormai in lizza agli obiettivi per il cdntrocampo e con il quale Ekitiké potrebbe costituire una vera e propria coppia di rinforzi per due delle regioni di campo necessitanti di interventi maggiori.