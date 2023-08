Offerta per Matic, reazione immediata di Mourinho

Calciomercato Roma, addio Matic e bottega cara giallorossa: Mourinho e Tiago Pinto prendono posizione rispetto ad una delle questioni più discusse di queste ore.

Il periodo di fine luglio, così come questa parentesi iniziale di agosto, ha generato, come previsto, la nascita di non poche evoluzioni di mercato, alla luce dell’avvicinarsi della stagione e dell’avanzamento di un calciomercato tutt’altro che lungi dalla propria conclusione.

La Roma, dal proprio canto, è ben consapevole di dover affrontare ancora tanti aspetti, dopo aver rivolto le principali energie alle cessioni necessarie ai fini del FFP, oltre che nella concretizzazione di affari che corroborassero qualità e numero della rosa senza esborsi troppo importanti.

Le defezioni palesate dalla squadra lo scorso anno, unitamente alle richieste ormai da lungo tempo avanzate da mister Mourinho, costringono Tiago Pinto e colleghi ad approfondire e accelerare i tanti discorsi legati alla ricerca di profili funzionali e coerenti con la situazione finanziaria giallorossa, al fine di un miglioramento sostenibile ma necessario.

Calciomercato Roma, ‘resistenza’ Mourinho per Matic: le ultime

Proprio nei giorni di Marcos Leonardo, Renato Sanches e della trattativa araba per Ibanez, però, è arrivata una notizia quasi inaspettata in grado di generare preoccupazioni e curiosità in casa Roma.

Il riferimento è ovviamente all’interesse del Rennes per Nemanja Matic, il cui nome era stato accostato ai rossoneri di Ligue 1 già qualche settimana fa, alla luce della necessità di trovare una valida alternativa a Ugochukwu, seguito e corteggiato da tempo dal Chelsea. Quello che pareva essere un semplice accostamento di nomi non troppo preoccupante, soprattutto alla luce della centralità del serbo nel progetto Roma e il rinnovo contrattuale che lo legherà a Mourinho fino al prossimo anno, ha iniziato però a divenire scenario sempre più preoccupante.

Nella giornata odierna la grande novità ha riguardato l’apertura del centrocampista al Rennes, cui si è aggiunta la presente correlazione tra questo scenario di mercato e la mancata convocazione per l’amichevole di questa sera con il Tolosa, smentita prontamente dal club giallorosso. Stando a quanto riferisce Augusto Ciardi, a tali informazioni bisogna aggiungere un altro aspetto significativo.

Mourinho si starebbe, infatti, muovendo con veemenza al fine di evitare la cessione, così come la dirigenza capitolina, alle prese con ancora tante situazioni di mercato in entrata e consapevole che un eventuale addio all’ex Chelsea costringerebbe il club alla ricerca di un elemento di medesima e importantissima caratura. Una vera e propria ‘resistenza’ basata anche sulla convinzione che, qualora il matrimonio tra Matic e il Rennes non potesse essere evitato, la Roma avanzerà una richiesta economica elevata e certamente proporzionale all’importanza del giocatore e le consequenziali contromosse che ne deriverebbero da un addio.