Sostituto Matic in Premier, prima offerta rifiutata

Calciomercato Roma, prima offerta rispedita al mittente per il sostituto di Matic: ecco gli ultimi aggiornamenti.

In una fase di mercato importante e potenzialmente cruciale, sono numerosi gli aspetti in grado di generare nobili attenzioni in casa Roma, alla luce dell’avvicinarsi della nuova stagione e del non ancora completato percorso di miglioramento della rosa richiesto a gran voce da Mourinho da almeno due mesi a questa parte.

Già nei minuti immediatamente successivi alla finale di Budapest, le parole del mister ai giocatori e alla stampa lasciavano intendere come ci fossero ancora i margini di una sua permanenza, previo il rispetto delle volontà da lui dettate per continuare a crescere come squadra e società. Ad oggi, le tante ingerenze del Fair Play Finanziario e le difficoltà incontrate nell’arrivare a diversi dei giocatori finiti nel mirino di Pinto e colleghi impediscono allo Special One di poter contare su una rosa al completo, al netto della consapevolezza di avere ancora del tempo a propria disposizione.

Calciomercato Roma, McTominay al posto di Matic: la situazione

A due settimane dall’inizio del campionato, in programma il 20 agosto per la sfida alla Salernitana, Mourinho conta ancora di ricevere un attaccante e un centrocampista. Per il reparto offensivo, dopo il tormentone legato alla coppia Morata-Scamacca, è arrivato in auge Marcos Leonardo, seguito dal club già da inizio anno.

Discorso diverso e non meno complicato quello relativo alla situazione per il centrocampo, dove Mourinho, anche in seguito all’arrivo di Aouar, ritiene necessario almeno un altro elemento per corroborare le risorse attualmente a sua disposizione. Su tale fronte, in particolar modo, una certa importanza potrebbe essere rivestita dal futuro di Nemanja Matic, finito nel mirino del Rennes e autentico tormentone di queste ore, in seguito alle voci relativi alla concretezza di un possibile addio alla Roma, come riferito dai media francesi.

Il club e Mourinho non intendono assolutamente separarsi dal serbo ma meritano comunque di essere riferiti gli aggiornamenti del giornalista Sacha Tavolieri, relativi a Mc Tominay. Il centrocampista del Manchester United, accostato alla Roma già nelle passate settimane, sarebbe a sua detta nella lista di possibili sostituti di Matic. La stessa fonte evidenzia però come per ora i Red Devils abbiano già declinato una ricca offerta del West Ham, pari a 40 milioni di sterline.

Un dettaglio certamente non trascurabile per la stessa Roma e le sue esigenze finanziarie, cui bisogna aggiungere anche la consapevolezza che il giocatore in questione rappresenti più una mezzala che un vero e proprio alter-ego del numero 8, che Mourinho spera di poter avere ancora a disposizione per il prossimo anno.