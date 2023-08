Terremoto UFFICIALE Santos, Marcos Leonardo non basta

Calciomercato Roma, addio ufficiale e nuovo ‘terremoto’ in casa Santos: c’è il comunicato del club a pochi giorni dalle dimissioni di Falcao.

Ore e giorni molto particolari quelli vissuti fino a questo momento, in casa Roma ma non solo. I giallorossi sono ben consapevoli dell’avvicinarsi della nuova stagione e, più in generale, della necessità di dover consegnare quanto prima a Mourinho gli elementi necessari a corroborare le risorse e le qualità della rosa, seppur nel pieno rispetto delle esigenze del club dei Friedkin.

Questo si è tradotto fino a questo momento in un modus operandi distintosi per un’attenzione importante alle operazioni in uscita, fondamentali per il rispetto del settlement agreement e altrettanto importanti, come nel caso della trattativa con l’Al Ahli per Ibanez, per poter usufruire delle giuste risorse da investire poi nel mercato in entrata. Gli scenari più importanti, ad oggi, riguardano soprattutto centrocampo e attacco, con la regione offensiva divenuta da tempo una delle priorità da parte di Tiago Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, nuovo terremoto UFFICIALE Santos: esonerato l’allenatore

Se per la regione mediana, poi, l’interesse del Rennes per Matic ha rappresentato motivo di preoccupazione e attesa, le ultime notizie ufficiali provenienti dal Brasile certamente non contribuiscono a calmare le già fin troppo mosse acque relative alle valutazioni sul centravanti.

In pole position per l’attacco risulta in questo momento Marcos Leonardo, non poco attratto dal progetto capitolino ma per il quale ancora non è stata trovata del tutto un’intesa con il Santos. In questi giorni, poi, varie situazioni relative alla contesa Chelsea-Monaco per Washinghton e il terremoto Falcao non hanno certamente aiutato nella riuscita della trattativa.

A ciò si aggiunga anche il secondo addio arrivato tra le fila bianconere nel recentissimo passato, come annunciato dallo stesso club sui propri canali. Dopo il pareggio di ieri contro l’Athletico Paranamaense, il club ha deciso di esonerare il tecnico Paulo Turra. Una decisione certamente non inaspettata ma che potrebbe avere un certo impatto, almeno in termini di dilatazione ulteriore dei tempi, per l’eventuale conclusione di una trattativa con la Roma che certamente non potrà estendersi ancora per troppo tempo.

Già ieri era stato evidenziato come la gara avrebbe potuto avere un certo impatto sulle decisioni relative al futuro del tecnico, per il quale non è bastato dunque il pareggio in extremis targato proprio Marcos Leonardo.